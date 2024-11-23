Марочко назвал Купянск самой напряженной точкой на карте боевых действий

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ВСУ атакуют в районе железнодорожной станции Заосколье
ВСУ атакуют в районе железнодорожной станции Заосколье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Город Купянск в Харьковской области остается одним из наиболее напряженных участков на карте боевых действий. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о Купянске, то он продолжает оставаться самой напряженной точкой на карте боевых действий в зоне ответственности Луганской Народной Республики», — передает ТАСС слова Марочко. Он добавил, что на территории города проходят встречные бои с ВСУ.

Также украинские бойцы осуществляют артиллерийские обстрелы в районе железнодорожной станции Заосколье, отметил Марочко. По словам эксперта, результативность атак ВСУ низкая, поскольку ВС РФ находят возможности уклониться от артиллерийского огня. Однако в результате обстрелов страдает гражданская инфраструктура.

Ранее Марочко сообщил, что на участке возле Купянска в реку Оскол были сброшены тела неопознанных людей. Очевидец сообщил, что к берегу подъехал грузовик с символикой ВСУ. Из этого транспортного средства вышли четыре военнослужащих в униформе украинской армии, начали выбрасывать на берег обнаженные человеческие тела, передает RT.

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Город Купянск в Харьковской области остается одним из наиболее напряженных участков на карте боевых действий. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «Если мы говорим о Купянске, то он продолжает оставаться самой напряженной точкой на карте боевых действий в зоне ответственности Луганской Народной Республики», — передает ТАСС слова Марочко. Он добавил, что на территории города проходят встречные бои с ВСУ. Также украинские бойцы осуществляют артиллерийские обстрелы в районе железнодорожной станции Заосколье, отметил Марочко. По словам эксперта, результативность атак ВСУ низкая, поскольку ВС РФ находят возможности уклониться от артиллерийского огня. Однако в результате обстрелов страдает гражданская инфраструктура. Ранее Марочко сообщил, что на участке возле Купянска в реку Оскол были сброшены тела неопознанных людей. Очевидец сообщил, что к берегу подъехал грузовик с символикой ВСУ. Из этого транспортного средства вышли четыре военнослужащих в униформе украинской армии, начали выбрасывать на берег обнаженные человеческие тела, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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