Песков сделал заявление о мобилизации на фоне обострения конфликта. Видео

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Каждый день сотни людей подписывают контракты с МО, заявил Песков
Каждый день сотни людей подписывают контракты с МО, заявил Песков Фото:

Российские граждане активно подписывают контракты с Минобороны, поэтому о мобилизации речи пока не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«О мобилизации речи не ведется. Наши граждане активно подписывают контракт в МО. Предусмотрены существенные программы оплаты контрактов, это очень серьезные деньги», — заявил Песков. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что каждый день почти сотни людей подписывают контракты, и все они проходят необходимые курсы обучения.

Ранее ВСУ после разрешения США нанесли удары по территории России дальнобойным оружием. В ответ на это Москва применила ракетный комплекс «Орешник». Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что эта система уникальна и не имеет аналогов в мире.

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Российские граждане активно подписывают контракты с Минобороны, поэтому о мобилизации речи пока не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «О мобилизации речи не ведется. Наши граждане активно подписывают контракт в МО. Предусмотрены существенные программы оплаты контрактов, это очень серьезные деньги», — заявил Песков. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что каждый день почти сотни людей подписывают контракты, и все они проходят необходимые курсы обучения. Ранее ВСУ после разрешения США нанесли удары по территории России дальнобойным оружием. В ответ на это Москва применила ракетный комплекс «Орешник». Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что эта система уникальна и не имеет аналогов в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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