Российские граждане активно подписывают контракты с Минобороны, поэтому о мобилизации речи пока не ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«О мобилизации речи не ведется. Наши граждане активно подписывают контракт в МО. Предусмотрены существенные программы оплаты контрактов, это очень серьезные деньги», — заявил Песков. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что каждый день почти сотни людей подписывают контракты, и все они проходят необходимые курсы обучения.
Ранее ВСУ после разрешения США нанесли удары по территории России дальнобойным оружием. В ответ на это Москва применила ракетный комплекс «Орешник». Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что эта система уникальна и не имеет аналогов в мире.
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