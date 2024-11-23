Магнитная буря 24 ноября 2024: что ждет метеозависимых

Ряд СМИ сообщает о возможном усилении геомагнитной активности 24 ноября 2024 года. Прогноз «небесной погоды» в этот день опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ. О том, ждать ли магнитную бурю 24 ноября 2024 года, — читайте ниже в материале URA.RU.
Ожидаются ли магнитные бури 24 ноября 2024 года?
В указанный день показатель К-индекса, отражающий степень возмущенности магнитосферы, будет варьироваться между двумя и тремя баллами. Исследователи считают такое состояние магнитосферы стабильным.
Шансы на возникновение магнитной бури в этот период крайне низки — всего около 15%. Вероятность развития магнитного шторма также минимальна — специалисты оценивают ее менее чем в 1%.
Когда ожидать очередные магнитные бури?
Значительных геомагнитных бурь в ближайшее время и до завершения месяца не предвидится. По ожиданиям экспертов, декабрь также не принесет заметных космических колебаний.
Ожидается возникновение геомагнитной активности 1, 6, 7 и 17 декабря — ее сила, согласно прогнозам астрофизиков, может достигнуть четырех баллов, что соответствует состоянию возбужденной магнитосферы.
Как хорошо себя чувствовать при геомагнитных возмущениях
Магнитные бури, несмотря на свою потенциальную опасность для различных технических систем, таких как спутники и линии электропередач, остаются загадкой для ученых в плане их влияния на организм человека. Исследования показывают, что подобные реакции могут быть результатом самовнушения или других факторов, связанных с восприятием и ожиданием неблагоприятных последствий.
Ранее невролог из Военно-медицинской академии Павел Хорошев в разговоре с URA.RU акцентировал внимание на безопасности магнитных бурь для человеческого организма. В качестве примера он привел медицинский томограф, создающий магнитное поле силой от 1,5 до 3 Тесла. Этот показатель намного выше мощности магнитного поля, возникающей даже во время Каррингтонского события — наиболее сильного зафиксированного солнечного шторма.
Тем не менее, некоторые ученые продолжают изучать возможные связи между геомагнитными возмущениями и здоровьем. Например, есть гипотезы о влиянии магнитных полей на биоритмы человека, гормональный баланс и работу нервной системы. Однако эти теории требуют дополнительных исследований и подтверждений.
Реакция каждого человека на магнитные бури индивидуальна. Кто-то может вообще не замечать никаких изменений в своем состоянии, тогда как другие могут испытывать головные боли, усталость или раздражительность. В любом случае, если человек чувствует себя плохо во время магнитной бури, нужно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить другие возможные причины недомогания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.