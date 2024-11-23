Футболки с Путиным «Крепкий орешник» вернулись в продажу

Компания, занимающаяся производством футболок, анонсировала выпуск обновленной серии изделий с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий орешник». Старт продаж на маркетплейсах запланирован на субботу, 23 ноября. Об этом рассказал представитель компании.
«Идея картинки не новая, она находятся в общем доступе, ее могут все посмотреть. Мы просто взяли картинку и дополнили ее своими изображениями. Сейчас мы все переделываем, чтобы это была чисто наша уникальная разработка», — передает РИА Новости слова производителя.
На Ozon 21 ноября появилась новая коллекция футболок с изображением Путина и надписью «Крепкий орешник» после использования ВС РФ ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины. Цена одной футболки составила 1 250 рублей. Позже из-за высокого спроса изделия были временно сняты с продаж.
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