Футболки с Путиным «Крепкий орешник» вернулись в продажу

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Футболки с изображением Путина появятся на маркетплейсах уже сегодня, 23 ноября
Футболки с изображением Путина появятся на маркетплейсах уже сегодня, 23 ноября Фото:

Компания, занимающаяся производством футболок, анонсировала выпуск обновленной серии изделий с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий орешник». Старт продаж на маркетплейсах запланирован на субботу, 23 ноября. Об этом рассказал представитель компании. 

«Идея картинки не новая, она находятся в общем доступе, ее могут все посмотреть. Мы просто взяли картинку и дополнили ее своими изображениями. Сейчас мы все переделываем, чтобы это была чисто наша уникальная разработка», — передает РИА Новости слова производителя. 

На Ozon 21 ноября появилась новая коллекция футболок с изображением Путина и надписью «Крепкий орешник» после использования ВС РФ ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины. Цена одной футболки составила 1 250 рублей. Позже из-за высокого спроса изделия были временно сняты с продаж.

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Компания, занимающаяся производством футболок, анонсировала выпуск обновленной серии изделий с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий орешник». Старт продаж на маркетплейсах запланирован на субботу, 23 ноября. Об этом рассказал представитель компании.  «Идея картинки не новая, она находятся в общем доступе, ее могут все посмотреть. Мы просто взяли картинку и дополнили ее своими изображениями. Сейчас мы все переделываем, чтобы это была чисто наша уникальная разработка», — передает РИА Новости слова производителя.  На Ozon 21 ноября появилась новая коллекция футболок с изображением Путина и надписью «Крепкий орешник» после использования ВС РФ ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины. Цена одной футболки составила 1 250 рублей. Позже из-за высокого спроса изделия были временно сняты с продаж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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