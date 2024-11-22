22 ноября 2024

Пострадавших в бойне в школе Челябинска выписали из московской клиники

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
Одну из пострадавших от рук 13-летнего подростка госпитализируют в отделение нейрохирургии Фото:
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Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Две школьницы, получившие травмы после нападения одноклассника с молотком в Челябинске 16 сентября, завершили лечение в клинике в Москве. Об этом рассказали в Челябинской детской областной клинической больнице (ЧОДКБ).

«Все дети вернулись из Москвы, наблюдаются, в том числе в ГАУЗ ЧОДКБ. Девочка с наиболее тяжелой травмой прошла реабилитацию у нас, планируется дальнейшая госпитализация в отделение нейрохирургии», — сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения.

Пострадавших в бойне в филиале коррекционной школы № 68 в Челябинске доставили в столицу специальным бортом МЧС России. В Москву пострадавших направили на следующий день после инцидента.

Как URA.RU писало ранее, ЧП произошло утром 16 сентября. Вооруженный двумя молотками, ножом и пневматическим пистолетом 13-летний школьник напал на одноклассников. Травмы различной степени тяжести получили пятеро: четверо учеников и учительница. Одну из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Две школьницы, получившие травмы после нападения одноклассника с молотком в Челябинске 16 сентября, завершили лечение в клинике в Москве. Об этом рассказали в Челябинской детской областной клинической больнице (ЧОДКБ). «Все дети вернулись из Москвы, наблюдаются, в том числе в ГАУЗ ЧОДКБ. Девочка с наиболее тяжелой травмой прошла реабилитацию у нас, планируется дальнейшая госпитализация в отделение нейрохирургии», — сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения. Пострадавших в бойне в филиале коррекционной школы № 68 в Челябинске доставили в столицу специальным бортом МЧС России. В Москву пострадавших направили на следующий день после инцидента. Как URA.RU писало ранее, ЧП произошло утром 16 сентября. Вооруженный двумя молотками, ножом и пневматическим пистолетом 13-летний школьник напал на одноклассников. Травмы различной степени тяжести получили пятеро: четверо учеников и учительница. Одну из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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