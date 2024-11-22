Пострадавших в бойне в школе Челябинска выписали из московской клиники

Две школьницы, получившие травмы после нападения одноклассника с молотком в Челябинске 16 сентября, завершили лечение в клинике в Москве. Об этом рассказали в Челябинской детской областной клинической больнице (ЧОДКБ).
«Все дети вернулись из Москвы, наблюдаются, в том числе в ГАУЗ ЧОДКБ. Девочка с наиболее тяжелой травмой прошла реабилитацию у нас, планируется дальнейшая госпитализация в отделение нейрохирургии», — сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения.
Пострадавших в бойне в филиале коррекционной школы № 68 в Челябинске доставили в столицу специальным бортом МЧС России. В Москву пострадавших направили на следующий день после инцидента.
Как URA.RU писало ранее, ЧП произошло утром 16 сентября. Вооруженный двумя молотками, ножом и пневматическим пистолетом 13-летний школьник напал на одноклассников. Травмы различной степени тяжести получили пятеро: четверо учеников и учительница. Одну из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
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