Пострадавших в бойне в школе Челябинска выписали из московской клиники

23 ноября 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Одну из пострадавших от рук 13-летнего подростка госпитализируют в отделение нейрохирургии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске Две школьницы, получившие травмы после нападения одноклассника с молотком в Челябинске 16 сентября, завершили лечение в клинике в Москве. Об этом рассказали в Челябинской детской областной клинической больнице (ЧОДКБ). «Все дети вернулись из Москвы, наблюдаются, в том числе в ГАУЗ ЧОДКБ. Девочка с наиболее тяжелой травмой прошла реабилитацию у нас, планируется дальнейшая госпитализация в отделение нейрохирургии», — сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения. Пострадавших в бойне в филиале коррекционной школы № 68 в Челябинске доставили в столицу специальным бортом МЧС России. В Москву пострадавших направили на следующий день после инцидента. Как URA.RU писало ранее, ЧП произошло утром 16 сентября. Вооруженный двумя молотками, ножом и пневматическим пистолетом 13-летний школьник напал на одноклассников. Травмы различной степени тяжести получили пятеро: четверо учеников и учительница. Одну из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две школьницы, получившие травмы после нападения одноклассника с молотком в Челябинске 16 сентября, завершили лечение в клинике в Москве. Об этом рассказали в Челябинской детской областной клинической больнице (ЧОДКБ). «Все дети вернулись из Москвы, наблюдаются, в том числе в ГАУЗ ЧОДКБ. Девочка с наиболее тяжелой травмой прошла реабилитацию у нас, планируется дальнейшая госпитализация в отделение нейрохирургии», — сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения. Пострадавших в бойне в филиале коррекционной школы № 68 в Челябинске доставили в столицу специальным бортом МЧС России. В Москву пострадавших направили на следующий день после инцидента. Как URA.RU писало ранее, ЧП произошло утром 16 сентября. Вооруженный двумя молотками, ножом и пневматическим пистолетом 13-летний школьник напал на одноклассников. Травмы различной степени тяжести получили пятеро: четверо учеников и учительница. Одну из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.