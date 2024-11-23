На Западе отсутствует свобода слова. Это показали события последних лет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Свободы слова на Западе точно нет, события последних лет это показали. Такое количество заказных материалов, фейков публикуют самые уважаемые издания», — передает РИА Новости слова представителя Кремля. Однако среди западных журналистов встречаются те, кто стремится освещать проблемы многосторонне, отметил Песков.
Ранее представители российской делегации выразили свое недовольство действиями секретариата ЮНЕСКО, возглавляемого Одри Азуле, который отказал журналистам в доступе на территорию штаб-квартиры для освещения мероприятия, которое было объявлено открытым. По их словам, несмотря на официально провозглашаемую поддержку свободы слова, на практике наблюдается ограничение прав журналистов, передает RT.
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