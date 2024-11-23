Bloomberg: Европа стоит на пороге нового энергетического кризиса

Европа сталкивается с угрозой нового газового кризиса на фоне уменьшения запасов газа в хранилищах и возможного сокращения поставок из России. В текущем году цены на газ уже увеличились на 45%, что усугубляется геополитической напряженностью и холодной погодой, способствующей росту спроса на отопление.
«Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы предвещают новый энергетический кризис для Европы... Обострение ситуации на Украине привело к росту цен на газ примерно на 45% в этом году», — пишет Bloomberg. По информации издания, возникает опасность усугубления кризиса стоимости жизни для семей, а также увеличения конкурентной борьбы между производителями, которые и так находятся в сложной ситуации.
Агентство подчеркивает, что в текущем году объемы газа в хранилищах стремительно уменьшаются из-за увеличения потребности в отоплении вследствие низких температур и необходимости повышения производства электроэнергии из-за отсутствия ветра. При этом ситуация может усугубиться.
Проблема заключается в том, что те поставки топлива, которые способствовали пополнению запасов в 2024 году, вероятно, не будут доступны в следующем году. Руководитель энергетической компании RWE AG Маркус Креббер подтвердил сложности с импортом газа. Он считает, что Европе необходимо расширять возможности для импорта, чтобы избежать зависимости от поставок из России.
Ранее Financial Times сообщал, что страны Евросоюза могут столкнуться с перебоями в поставках газа в зимние месяцы из -за нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского трубопроводного газа. По данным издания, несмотря на то, что сейчас европейские газовые хранилища заполнены на полную мощность, лишь несколько серьезных нарушений в процессе поставок могут привести к серьезным последствиям.
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