Bloomberg: Европа стоит на пороге нового энергетического кризиса

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Европе угрожает новый газовый кризис на фоне потенциального сокращения поставок из РФ
Европе угрожает новый газовый кризис на фоне потенциального сокращения поставок из РФ Фото:

Европа сталкивается с угрозой нового газового кризиса на фоне уменьшения запасов газа в хранилищах и возможного сокращения поставок из России. В текущем году цены на газ уже увеличились на 45%, что усугубляется геополитической напряженностью и холодной погодой, способствующей росту спроса на отопление.

«Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы предвещают новый энергетический кризис для Европы... Обострение ситуации на Украине привело к росту цен на газ примерно на 45% в этом году», — пишет Bloomberg. По информации издания, возникает опасность усугубления кризиса стоимости жизни для семей, а также увеличения конкурентной борьбы между производителями, которые и так находятся в сложной ситуации.

Агентство подчеркивает, что в текущем году объемы газа в хранилищах стремительно уменьшаются из-за увеличения потребности в отоплении вследствие низких температур и необходимости повышения производства электроэнергии из-за отсутствия ветра. При этом ситуация может усугубиться.

Проблема заключается в том, что те поставки топлива, которые способствовали пополнению запасов в 2024 году, вероятно, не будут доступны в следующем году. Руководитель энергетической компании RWE AG Маркус Креббер подтвердил сложности с импортом газа. Он считает, что Европе необходимо расширять возможности для импорта, чтобы избежать зависимости от поставок из России.

Ранее Financial Times сообщал, что страны Евросоюза могут столкнуться с перебоями в поставках газа в зимние месяцы из -за нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского трубопроводного газа. По данным издания, несмотря на то, что сейчас европейские газовые хранилища заполнены на полную мощность, лишь несколько серьезных нарушений в процессе поставок могут привести к серьезным последствиям.

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Европа сталкивается с угрозой нового газового кризиса на фоне уменьшения запасов газа в хранилищах и возможного сокращения поставок из России. В текущем году цены на газ уже увеличились на 45%, что усугубляется геополитической напряженностью и холодной погодой, способствующей росту спроса на отопление. «Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы предвещают новый энергетический кризис для Европы... Обострение ситуации на Украине привело к росту цен на газ примерно на 45% в этом году», — пишет Bloomberg. По информации издания, возникает опасность усугубления кризиса стоимости жизни для семей, а также увеличения конкурентной борьбы между производителями, которые и так находятся в сложной ситуации. Агентство подчеркивает, что в текущем году объемы газа в хранилищах стремительно уменьшаются из-за увеличения потребности в отоплении вследствие низких температур и необходимости повышения производства электроэнергии из-за отсутствия ветра. При этом ситуация может усугубиться. Проблема заключается в том, что те поставки топлива, которые способствовали пополнению запасов в 2024 году, вероятно, не будут доступны в следующем году. Руководитель энергетической компании RWE AG Маркус Креббер подтвердил сложности с импортом газа. Он считает, что Европе необходимо расширять возможности для импорта, чтобы избежать зависимости от поставок из России. Ранее Financial Times сообщал, что страны Евросоюза могут столкнуться с перебоями в поставках газа в зимние месяцы из -за нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского трубопроводного газа. По данным издания, несмотря на то, что сейчас европейские газовые хранилища заполнены на полную мощность, лишь несколько серьезных нарушений в процессе поставок могут привести к серьезным последствиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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