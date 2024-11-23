Сколько стоит усадьба покойного экс-солиста «На-На» Владимира Левкина

Дом бывшего солиста группы «На-На » Владимира Левкина, который скончался 17 ноября, оценивается в 25-35 миллионов рублей. Об этом сообщил известный риэлтор, специализирующийся на недвижимости знаменитостей, Вадим Богач.
«Дом в Звенигороде два этажа, с ремонтом. Цена в рынке от 25 до 35 млн рублей», — заявил Богач в интервью «Аргументы и факты». Уточняется, что загородная резиденция Владимира Левкина выполнена в стиле старинной русской усадьбы и включает в себя множество комнат с эксклюзивной мебелью и декором.
На первом этаже расположены гостиная, кухня, две гостевые комнаты и ванная. Второй этаж занимают спальня, кабинет, детская и еще одна ванная комната. В доме также есть открытая терраса и множество элементов декора, включая хрустальные люстры и светильники, а мебель была изготовлена на заказ тульским мастером.
Ранее стало известно, кому достанется наследство Левкина. В него входят также авторские права на его произведения. Юрист Евгений Тонкий прокомментировал порядок распределения имущества. Согласно законодательству, наследники первой очереди, включающие детей и супругов, получат равные доли имущества через шесть месяцев после смерти, если Левкин не оставил завещания. Левкин был женат четыре раза, в результате первого брака у него есть 31-летняя дочь Виктория, а от четвертого брака с Мариной — 12-летняя дочь.
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