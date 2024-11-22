Женам не достанется ничего: адвокат прояснил ситуацию с наследством Левкина

Владимир Левкин, хоть и имел статус суперзвезды в 1990-е, когда был солистом группы «На-На », спустя годы не мог назвать себя богатым человеком. Певец после смерти оставил загородный дом и московскую квартиру. В беседе с корреспондентом URA.RU адвокат Евгений Тонкий рассказал, кому отойдет наследство Левкина.
Левкин последние годы боролся с онкологией. Двадцать лет назад ему диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он смог победить коварную болезнь, однако через десять лет недуг вернулся. После курса химиотерапии и пересадки костного мозга экс-»нанайцу» снова удалось вылечиться. Нетрудно догадаться, что огромную часть гонораров артист тратил на свое здоровье. Но кое-какими активами Левкину удалось обзавестись.
Главная отдушина и гордость певца — загородный дом в Звенигороде, который он вместе с женой Мариной купил после рождения дочери Ники. Дизайном занималась супруга певца. В доме, как в старинной русской усадьбе, преобладает натуральное дерево. В особняке семь спален и четыре санузла, а также установлена современная охранная система. По данным ЦИАН, цены на похожие дома стартуют от 30 млн рублей.
Певец в одном из последних интервью заявлял, что также копит на московскую квартиру, однако его знакомые утверждают, что недвижимость в столице у Левкина была. Правда, не элитная, но расположенная в Центральном административном округе, в Пресненском районе. Возможно, Владимир планировал продать эти апартаменты, добавить денег и купить новое московское жилье. Но не успел.
Остались у Левкина и авторские права на его творчество. Адвокат Евгений Тонкий рассказал, как будет распределено наследство. В рамках закона существует первая очередь наследников, которая включает в себя детей и супругов. Если Левкин не оставил завещания, именно между ними и будет через полгода в равных долях поделено все нажитое артистом. Артист был женат четыре раза, от первого союза у него осталась 31-летняя дочь Виктория, а в четвертом браке с женой Мариной растет 12-летняя дочь.
«Все дети по закону претендуют на наследство. И неважно, в каком браке они родились. Даже если они появились на свет вне брака, но официально признаны, а в свидетельстве о рождении у них написано, что отец — Левкин, они могут претендовать на наследство в первую очередь. Что касается первых трех жен, по нашему действующему законодательству, бывшие супруги не имеют права претендовать на наследство. Наследниками первой очереди являются только действующий супруг или супруга и родные дети или усыновленные», — объяснил Тонкий.
Однако тут могут быть подводные камни, если вдруг обнаружатся неизвестные внебрачные дети певца, которые также заявят права на наследство. Пока же никаких намеков на это нет. «На мой взгляд, в этом случае на сегодняшний день можно все поделить достаточно мирно, но люди бывают разные. Если кого-то из наследников не устроит его доля либо если есть завещание, которое изменяет размер законной доли, то тогда, конечно, могут быть и скандалы, споры и судебные иски», — пояснил правозащитник. Что касается авторских прав на песни Левкина, то и их раздел точно такой же, как и недвижимости.
Владимир Левкин внезапно скончался 17 ноября. Концертный директор артиста Александр Зыкин рассказал URA.RU о последних днях жизни артиста. Экс-солиста группы «На-На » похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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