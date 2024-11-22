22 ноября 2024

Власти ХМАО озвучили планы по переселению граждан в новые квартиры в 2025 году

В 2025 году жителей ХМАО будут активно переселять в новые квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО выделит 10 миллиардов рублей на переселение югорчан, проживающих в квартирах социального найма
ХМАО выделит 10 миллиардов рублей на переселение югорчан, проживающих в квартирах социального найма Фото:

В 2025 году из бюджета ХМАО будет выделено 10 миллиардов рублей на переселение граждан, проживающих в квартирах социального найма. Также будет активно реализовываться программа по расселению около 700 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным с 2017 по 2022 годы. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«Для команды Югры принципиальной задачей сегодня является расселение аварийного жилищного фонда… [Принятая в сентябре программа] позволит ликвидировать около 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья, треть из которого сосредоточена в Сургутском районе… В проекте бюджета на 2025 год также предусмотрено более 10 миллиардов рублей … на переселение граждан, проживающих в приватизированных квартирах, по договору социального найма», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Для этого в поселке Солнечном ведется обширная работа по застройке территории. Помимо новых домов, уделяется внимание объектам социальной инфраструктуры. Так, например, в скором времени там появится культурно-досуговый центр с кабинетами для занятий, концертным и хореографическим залами, в котором смогут заниматься более 300 человек.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артём Жога назвал Ханты-Мансийский автономный округ одним из лидеров по расселению аварийного жилья. С 2019 года в Югре улучшили жилищные условия более 55 тысяч человек, переселённых из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

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В 2025 году из бюджета ХМАО будет выделено 10 миллиардов рублей на переселение граждан, проживающих в квартирах социального найма. Также будет активно реализовываться программа по расселению около 700 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным с 2017 по 2022 годы. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. «Для команды Югры принципиальной задачей сегодня является расселение аварийного жилищного фонда… [Принятая в сентябре программа] позволит ликвидировать около 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья, треть из которого сосредоточена в Сургутском районе… В проекте бюджета на 2025 год также предусмотрено более 10 миллиардов рублей … на переселение граждан, проживающих в приватизированных квартирах, по договору социального найма», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Для этого в поселке Солнечном ведется обширная работа по застройке территории. Помимо новых домов, уделяется внимание объектам социальной инфраструктуры. Так, например, в скором времени там появится культурно-досуговый центр с кабинетами для занятий, концертным и хореографическим залами, в котором смогут заниматься более 300 человек. Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артём Жога назвал Ханты-Мансийский автономный округ одним из лидеров по расселению аварийного жилья. С 2019 года в Югре улучшили жилищные условия более 55 тысяч человек, переселённых из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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