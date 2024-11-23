Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по аэродрому ВСУ в Днепре

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ОТРК «Искандер» уничтожил технику и живую силу ВСУ на аэродроме Днепр
ОТРК «Искандер» уничтожил технику и живую силу ВСУ на аэродроме Днепр Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский ОТРК «Искандер» уничтожил Миг-29 и 15 бойцов ВСУ на аэродроме Днепр. Об этом заявили в Минобороны России и показали видео с ударом. 

«Российские войска ракетным ударом „Искандера“ уничтожили Миг-29 <...> на аэродроме Днепр», — сообщили в Минобороны РФ. По их данным, также было уничтожено до 15 украинских военных.

Ранее стало известно, что армия России за сутки нанесла удары по украинским военным аэродромам, в результате которых была ликвидирована живая сила противника и техника ВСУ. Атака с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии была произведена в 149 районах.

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Российский ОТРК «Искандер» уничтожил Миг-29 и 15 бойцов ВСУ на аэродроме Днепр. Об этом заявили в Минобороны России и показали видео с ударом.  «Российские войска ракетным ударом „Искандера“ уничтожили Миг-29 <...> на аэродроме Днепр», — сообщили в Минобороны РФ. По их данным, также было уничтожено до 15 украинских военных. Ранее стало известно, что армия России за сутки нанесла удары по украинским военным аэродромам, в результате которых была ликвидирована живая сила противника и техника ВСУ. Атака с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии была произведена в 149 районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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