Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по аэродрому ВСУ в Днепре

Российский ОТРК «Искандер» уничтожил Миг-29 и 15 бойцов ВСУ на аэродроме Днепр. Об этом заявили в Минобороны России и показали видео с ударом.
«Российские войска ракетным ударом „Искандера“ уничтожили Миг-29 <...> на аэродроме Днепр», — сообщили в Минобороны РФ. По их данным, также было уничтожено до 15 украинских военных.
Ранее стало известно, что армия России за сутки нанесла удары по украинским военным аэродромам, в результате которых была ликвидирована живая сила противника и техника ВСУ. Атака с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии была произведена в 149 районах.
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