Военкор Котенок сообщил о возможном снятии с должности командующего группировкой «Юг» Анашкина

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о возможном освобождении генерал-полковника Геннадия Анашкина от должности командующего группировкой войск «Юг». Он уточнил, что данное решение могли принять из-за сложившейся ситуации на фронте.
«Ряд источников подтверждают снятие с должности командующего группировкой войск 'Юг' генерал-полковника Геннадия Анашкина», — написал Котенок в своем telegram-канале. По информации военкора, решение о снятии Анашкина может быть связано с какой-то ситуацией на одном из направлений.
Геннадий Анашкин родился 17 декабря 1968 года в городе Куйбышеве, который в настоящее время известен как Самара. С августа 2012 года по август 2014 года Анашкин возглавлял 31-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду. Эта бригада принимала активное участие в Второй чеченской войне и в боевых действиях под Иловайском в августе 2014 года. Позже бригада была вовлечена в специальную операцию на территории Украины.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ за получением комментария по данной теме. На момент публикации новости ответ ожидается.
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