В одном из домов поселка Межозерный Челябинской области произошел пожар. В нем погибла 53-летняя женщина. Эвакуировались 30 человек, рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.
«Трагический случай произошел в поселке Межозерный. На улице Восточная загорелась комната на четвертом этаже. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, в том числе три ребенка. Погибла 53-летняя женщина», — сообщили в главке МЧС.
В управлении уточнили, что, по предварительной информации, возгорание случилось из-за непотушенной сигареты. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как URA.RU сообщало ранее, эвакуировать пришлось и жителей многоэтажки в Челябинске, где 17 ноября произошел пожар. В квартире на третьем этаже загорелись вещи.
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