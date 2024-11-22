В Челябинске 30 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке. Фото

23 ноября 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одном из домов поселка Межозерный Челябинской области произошел пожар. В нем погибла 53-летняя женщина. Эвакуировались 30 человек, рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. «Трагический случай произошел в поселке Межозерный. На улице Восточная загорелась комната на четвертом этаже. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, в том числе три ребенка. Погибла 53-летняя женщина», — сообщили в главке МЧС. В управлении уточнили, что, по предварительной информации, возгорание случилось из-за непотушенной сигареты. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Как URA.RU сообщало ранее, эвакуировать пришлось и жителей многоэтажки в Челябинске, где 17 ноября произошел пожар. В квартире на третьем этаже загорелись вещи. Пожар произошел в одной из комнат 4-этажного здания в поселке Межозерный Челябинской области Фото Главного управления МЧС России по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из домов поселка Межозерный Челябинской области произошел пожар. В нем погибла 53-летняя женщина. Эвакуировались 30 человек, рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. «Трагический случай произошел в поселке Межозерный. На улице Восточная загорелась комната на четвертом этаже. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, в том числе три ребенка. Погибла 53-летняя женщина», — сообщили в главке МЧС. В управлении уточнили, что, по предварительной информации, возгорание случилось из-за непотушенной сигареты. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Как URA.RU сообщало ранее, эвакуировать пришлось и жителей многоэтажки в Челябинске, где 17 ноября произошел пожар. В квартире на третьем этаже загорелись вещи.