22 ноября 2024

В Челябинске 30 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле тира Динамо. Челябинск, мчс, пожар, огнеборец, пожарный
Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты Фото:

В одном из домов поселка Межозерный Челябинской области произошел пожар. В нем погибла 53-летняя женщина. Эвакуировались 30 человек, рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.

«Трагический случай произошел в поселке Межозерный. На улице Восточная загорелась комната на четвертом этаже. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, в том числе три ребенка. Погибла 53-летняя женщина», — сообщили в главке МЧС.

В управлении уточнили, что, по предварительной информации, возгорание случилось из-за непотушенной сигареты. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как URA.RU сообщало ранее, эвакуировать пришлось и жителей многоэтажки в Челябинске, где 17 ноября произошел пожар. В квартире на третьем этаже загорелись вещи.

Пожар произошел в одной из комнат 4-этажного здания в поселке Межозерный Челябинской области
Пожар произошел в одной из комнат 4-этажного здания в поселке Межозерный Челябинской области

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В одном из домов поселка Межозерный Челябинской области произошел пожар. В нем погибла 53-летняя женщина. Эвакуировались 30 человек, рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. «Трагический случай произошел в поселке Межозерный. На улице Восточная загорелась комната на четвертом этаже. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, в том числе три ребенка. Погибла 53-летняя женщина», — сообщили в главке МЧС. В управлении уточнили, что, по предварительной информации, возгорание случилось из-за непотушенной сигареты. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Как URA.RU сообщало ранее, эвакуировать пришлось и жителей многоэтажки в Челябинске, где 17 ноября произошел пожар. В квартире на третьем этаже загорелись вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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