16 ноября 2024

В Челябинске загорелась многоэтажка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Спасателям пришлось эвакуировать челябинских жильцов Фото:

В Челябинске загорелась многоэтажка на улице Мира. Спасателям пришлось эвакуировать жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

«В Челябинске загорелись вещи в квартире на третьем этаже. По прибытии подразделений наблюдалось сильное задымление на лестничной клетке. Огнеборцы при помощи спасательных комплектов эвакуировали пять жильцов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

По прибытии МЧС наблюдалось сильное задымление
По прибытии МЧС наблюдалось сильное задымление
Фото:
Причиной пожара стала неисправная проводка
Причиной пожара стала неисправная проводка
Фото:

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В Челябинске загорелась многоэтажка на улице Мира. Спасателям пришлось эвакуировать жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону «В Челябинске загорелись вещи в квартире на третьем этаже. По прибытии подразделений наблюдалось сильное задымление на лестничной клетке. Огнеборцы при помощи спасательных комплектов эвакуировали пять жильцов», — сообщает пресс-служба ведомства. Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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