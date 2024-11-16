В Челябинске загорелась многоэтажка на улице Мира. Спасателям пришлось эвакуировать жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону
«В Челябинске загорелись вещи в квартире на третьем этаже. По прибытии подразделений наблюдалось сильное задымление на лестничной клетке. Огнеборцы при помощи спасательных комплектов эвакуировали пять жильцов», — сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
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