Все отсрочки от мобилизации на Украине станут недействительными с нового года

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Отсрочки от мобилизации на Украине прекращают свое действие с 28 февраля 2025 года
Отсрочки от мобилизации на Украине прекращают свое действие с 28 февраля 2025 года Фото:
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Все отсрочки от мобилизации, выданные через приложение электронного документооборота «Дия» («Действие»), прекращают свое действие с 28 февраля 2025 года. Это постановление принял кабмин Украины.

«Отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года», — написано в тексте постановления. Документ опубликован на официальном сайте правительства Украины.

В дополнение к основному решению постановление также указывает на условия, при которых отсрочки могут быть аннулированы до истечения их срока. К примеру, если предприятие прекратило производство товаров или выполнение работ, необходимых для обеспечения потребностей армии, или если сотрудник уволится или временно прекратит свою трудовую деятельность.

К документу также добавлены изменения в правила бронирования для работников предприятий, имеющих критическое значение. Теперь, чтобы получить право на отсрочку, заработная плата сотрудника должна составлять не менее 20 тысяч гривен, что приблизительно равно среднему уровню заработка в стране. Кроме того, работник обязан предоставить актуальные данные о себе и подтвердить, что он не находится в розыске.

Ранее Financial Times раскрыл число мужчин, которых Украина держит в мобилизационном резерве. По данным издания, власти страны имеют потенциал мобилизовать дополнительно 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. 

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Все отсрочки от мобилизации, выданные через приложение электронного документооборота «Дия» («Действие»), прекращают свое действие с 28 февраля 2025 года. Это постановление принял кабмин Украины. «Отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года», — написано в тексте постановления. Документ опубликован на официальном сайте правительства Украины. В дополнение к основному решению постановление также указывает на условия, при которых отсрочки могут быть аннулированы до истечения их срока. К примеру, если предприятие прекратило производство товаров или выполнение работ, необходимых для обеспечения потребностей армии, или если сотрудник уволится или временно прекратит свою трудовую деятельность. К документу также добавлены изменения в правила бронирования для работников предприятий, имеющих критическое значение. Теперь, чтобы получить право на отсрочку, заработная плата сотрудника должна составлять не менее 20 тысяч гривен, что приблизительно равно среднему уровню заработка в стране. Кроме того, работник обязан предоставить актуальные данные о себе и подтвердить, что он не находится в розыске. Ранее Financial Times раскрыл число мужчин, которых Украина держит в мобилизационном резерве. По данным издания, власти страны имеют потенциал мобилизовать дополнительно 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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