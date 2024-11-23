Все отсрочки от мобилизации на Украине станут недействительными с нового года

Все отсрочки от мобилизации, выданные через приложение электронного документооборота «Дия» («Действие»), прекращают свое действие с 28 февраля 2025 года. Это постановление принял кабмин Украины.
«Отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года», — написано в тексте постановления. Документ опубликован на официальном сайте правительства Украины.
В дополнение к основному решению постановление также указывает на условия, при которых отсрочки могут быть аннулированы до истечения их срока. К примеру, если предприятие прекратило производство товаров или выполнение работ, необходимых для обеспечения потребностей армии, или если сотрудник уволится или временно прекратит свою трудовую деятельность.
К документу также добавлены изменения в правила бронирования для работников предприятий, имеющих критическое значение. Теперь, чтобы получить право на отсрочку, заработная плата сотрудника должна составлять не менее 20 тысяч гривен, что приблизительно равно среднему уровню заработка в стране. Кроме того, работник обязан предоставить актуальные данные о себе и подтвердить, что он не находится в розыске.
Ранее Financial Times раскрыл число мужчин, которых Украина держит в мобилизационном резерве. По данным издания, власти страны имеют потенциал мобилизовать дополнительно 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
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