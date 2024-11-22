FT раскрыла число мужчин, которых Украина держит в мобилизационном резерве

FT: Украина способна мобилизовать дополнительно 3,7 миллиона мужчин

23 ноября 2024 в 06:24 Размер текста - 17 +

Киев может отправить в войска еще 3,7 миллиона человек Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины имеют потенциал мобилизовать дополнительно 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Таковы данные комитета Верховной рады по вопросам экономического развития, которые обнародовало издание Financial Times. «Из общего числа мужчин этой возрастной категории на Украине, которое составляет 11,1 миллиона, 1,2 миллиона уже служат. Остальные 3,7 миллиона — это потенциальные участники мобилизации», — говорится в материале газеты. Согласно информации издания, из числа потенциально мобилизуемых 1,9 миллиона человек являются самозанятыми и налогоплательщиками. А 900 тысяч не зарегистрированы ни в одном из государственных реестров. Как сообщало URA.RU ранее, на Украине не сработала принудительная мобилизация. По словам украинских политологов, из 25 мобилизованных только один идет в бой. По мнению эксперта, заменить принудительную мобилизацию может только рекрутинг и профессиональная армия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украины имеют потенциал мобилизовать дополнительно 3,7 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Таковы данные комитета Верховной рады по вопросам экономического развития, которые обнародовало издание Financial Times. «Из общего числа мужчин этой возрастной категории на Украине, которое составляет 11,1 миллиона, 1,2 миллиона уже служат. Остальные 3,7 миллиона — это потенциальные участники мобилизации», — говорится в материале газеты. Согласно информации издания, из числа потенциально мобилизуемых 1,9 миллиона человек являются самозанятыми и налогоплательщиками. А 900 тысяч не зарегистрированы ни в одном из государственных реестров. Как сообщало URA.RU ранее, на Украине не сработала принудительная мобилизация. По словам украинских политологов, из 25 мобилизованных только один идет в бой. По мнению эксперта, заменить принудительную мобилизацию может только рекрутинг и профессиональная армия.