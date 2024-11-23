Посол Джалали потребовал наказать российских полицейских, задержавших иранских студентов в Казани

Посол Ирана высказался о задержании иранских студентов за драку в Казани
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Посол Ирана заявил, что задержание студентов из Ирана полицией в Казани является неприемлемым
Посол Ирана заявил, что задержание студентов из Ирана полицией в Казани является неприемлемым Фото:

Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил недовольство в связи с действиями российской полиции, которые задержали иранских студентов после массовой драки у здания Казанского федерального университета. Дипломат потребовал наказать ответственных за инцидент сотрудников правоохранительных органов.

«Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события. Самым серьезным образом был взят на контроль вопрос о имевшем место проявлении неподобающего отношения к иранским студентам в Казани», — написал Джалали на своей странице в социальной сети Х.

Кроме того, посол Ирана сообщил, что уже достигнуты «хорошие результаты» в вопросе разбирательства данного инцидента, и выразил надежду на скорое принятие мер в отношении виновных российских полицейских. Посольство Ирана активно отслеживает развитие ситуации и ожидает, что российские власти примут необходимые шаги для обеспечения справедливости.

Ранее в Казани произошла массовая драка. События развернулись возле центра для иностранных студентов, где уже с утра 22 ноября начала формироваться очередь. К времени открытия учреждения там находилось примерно 200 человек. По информации, предоставленной Министерством внутренних дел Республики Татарстан, на улице Гвардейской были задержаны два человека, которые начали драку, передает «Царьград».

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Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил недовольство в связи с действиями российской полиции, которые задержали иранских студентов после массовой драки у здания Казанского федерального университета. Дипломат потребовал наказать ответственных за инцидент сотрудников правоохранительных органов. «Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события. Самым серьезным образом был взят на контроль вопрос о имевшем место проявлении неподобающего отношения к иранским студентам в Казани», — написал Джалали на своей странице в социальной сети Х. Кроме того, посол Ирана сообщил, что уже достигнуты «хорошие результаты» в вопросе разбирательства данного инцидента, и выразил надежду на скорое принятие мер в отношении виновных российских полицейских. Посольство Ирана активно отслеживает развитие ситуации и ожидает, что российские власти примут необходимые шаги для обеспечения справедливости. Ранее в Казани произошла массовая драка. События развернулись возле центра для иностранных студентов, где уже с утра 22 ноября начала формироваться очередь. К времени открытия учреждения там находилось примерно 200 человек. По информации, предоставленной Министерством внутренних дел Республики Татарстан, на улице Гвардейской были задержаны два человека, которые начали драку, передает «Царьград».
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