Посол Джалали потребовал наказать российских полицейских, задержавших иранских студентов в Казани

Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил недовольство в связи с действиями российской полиции, которые задержали иранских студентов после массовой драки у здания Казанского федерального университета. Дипломат потребовал наказать ответственных за инцидент сотрудников правоохранительных органов.
«Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события. Самым серьезным образом был взят на контроль вопрос о имевшем место проявлении неподобающего отношения к иранским студентам в Казани», — написал Джалали на своей странице в социальной сети Х.
Кроме того, посол Ирана сообщил, что уже достигнуты «хорошие результаты» в вопросе разбирательства данного инцидента, и выразил надежду на скорое принятие мер в отношении виновных российских полицейских. Посольство Ирана активно отслеживает развитие ситуации и ожидает, что российские власти примут необходимые шаги для обеспечения справедливости.
Ранее в Казани произошла массовая драка. События развернулись возле центра для иностранных студентов, где уже с утра 22 ноября начала формироваться очередь. К времени открытия учреждения там находилось примерно 200 человек. По информации, предоставленной Министерством внутренних дел Республики Татарстан, на улице Гвардейской были задержаны два человека, которые начали драку, передает «Царьград».
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