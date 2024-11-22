22 ноября 2024

Курганская киностудия выпустила мультфильм про путешественника Дежнева

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Павильоны специализированной выставки «Дорога». Екатеринбург, камера, видеосъемка, муляж, видео съемка
Мультсериал рассказывает молодежи про историю Фото:

Курганская киностудия CompactTV совместно с АНО «Урало-Сибирский центр современного творчества выпустили мультфильм про российского путешественника Семена Дежнева. Об этом сообщили в группе проекта «МИ: Мистория» в соцсети «ВКонтакте».

«Кто открыл Берингов пролив? Логично что Беринг? А вот и нет», — написано в описании к мультфильму. Мультсериал создан в рамках гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

«Мистория» — мультсериал, «с юмором рассказывающий молодежи про историю». Создатели предлагают новый подход к преподаванию истории с применением современного видеоконтента. Как указано в группе мультсериала, его цель — заинтересовать молодежь.

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Курганская киностудия CompactTV совместно с АНО «Урало-Сибирский центр современного творчества выпустили мультфильм про российского путешественника Семена Дежнева. Об этом сообщили в группе проекта «МИ: Мистория» в соцсети «ВКонтакте». «Кто открыл Берингов пролив? Логично что Беринг? А вот и нет», — написано в описании к мультфильму. Мультсериал создан в рамках гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. «Мистория» — мультсериал, «с юмором рассказывающий молодежи про историю». Создатели предлагают новый подход к преподаванию истории с применением современного видеоконтента. Как указано в группе мультсериала, его цель — заинтересовать молодежь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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