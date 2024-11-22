Курганская киностудия выпустила мультфильм про путешественника Дежнева

Курганская киностудия CompactTV совместно с АНО «Урало-Сибирский центр современного творчества выпустили мультфильм про российского путешественника Семена Дежнева. Об этом сообщили в группе проекта «МИ: Мистория» в соцсети «ВКонтакте».
«Кто открыл Берингов пролив? Логично что Беринг? А вот и нет», — написано в описании к мультфильму. Мультсериал создан в рамках гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
«Мистория» — мультсериал, «с юмором рассказывающий молодежи про историю». Создатели предлагают новый подход к преподаванию истории с применением современного видеоконтента. Как указано в группе мультсериала, его цель — заинтересовать молодежь.
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