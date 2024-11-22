Развлечения Культура Курганская киностудия выпустила мультфильм про путешественника Дежнева 23 ноября 2024 в 21:19 Размер текста - 17 + Мультсериал рассказывает молодежи про историю Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганская киностудия CompactTV совместно с АНО «Урало-Сибирский центр современного творчества выпустили мультфильм про российского путешественника Семена Дежнева. Об этом сообщили в группе проекта «МИ: Мистория» в соцсети «ВКонтакте». «Кто открыл Берингов пролив? Логично что Беринг? А вот и нет», — написано в описании к мультфильму. Мультсериал создан в рамках гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. «Мистория» — мультсериал, «с юмором рассказывающий молодежи про историю». Создатели предлагают новый подход к преподаванию истории с применением современного видеоконтента. Как указано в группе мультсериала, его цель — заинтересовать молодежь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курганская киностудия CompactTV совместно с АНО «Урало-Сибирский центр современного творчества выпустили мультфильм про российского путешественника Семена Дежнева. Об этом сообщили в группе проекта «МИ: Мистория» в соцсети «ВКонтакте». «Кто открыл Берингов пролив? Логично что Беринг? А вот и нет», — написано в описании к мультфильму. Мультсериал создан в рамках гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. «Мистория» — мультсериал, «с юмором рассказывающий молодежи про историю». Создатели предлагают новый подход к преподаванию истории с применением современного видеоконтента. Как указано в группе мультсериала, его цель — заинтересовать молодежь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям