Участникам СВО простят долги по кредитам до 10 млн рублей

Участники СВО, призванные по мобилизации или заключившие контракт с Минобороны РФ, а также их супруги освобождаются от задолженностей на сумму до 10 миллионов рублей. Это происходит в том случае, если исполнительное производство по задолженности вступило в силу до 1 декабря 2024 года. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
«Обязательства гражданина [призванного по мобилизации на СВО или заключившего контракт с МО РФ не ранее 1 декабря 2024 года сроком на один год и более] <...> и (или) его супруги (супруга), вытекающие из кредитного договора, в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам <...> прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 миллионов рублей», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Также там отмечается, что задолженность снимается в случае, если мобилизованный или контрактник погибает либо суд объявляет его умершим, пропавшим без вести или инвалидом первой группы.
Также полное или частичное приостановление исполнительного производства происходит для сотрудников Росгвардии и ОВД, содействующих ФСБ РФ в примыкающих к зоне СВО регионах. Однако в документе подчеркивается, что такие преференции не распространяются на тех, кто имеет обязательства о возмещении вреда жизни или здоровью, в том числе приведших к смерти кормильца, а также тех, к кому предъявлены требования имущественного характера, возникшие в результате коррупционных преступлений.
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