Россия ратифицирует соглашение о военном сотрудничестве со страной в Центральной Африке

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи о военном сотрудничестве. Оно было оформлено в апреле 2024 года.
«Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи о военном сотрудничестве, подписанное в городе Санкт-Петербург 24 апреля 2024 года», — гласит текст закона. Он находится на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ устанавливает ключевые направления и формы сотрудничества, механизмы финансирования и вопросы обеспечения безопасности в ходе проведения совместных мероприятий. Также в нем предусмотрены процедуры для разрешения споров, которые могут возникнуть в процессе толкования или применения данного соглашения. Участвующие стороны также проводят обмен информацией по аспектам, имеющим взаимный интерес в области военного дела. Кроме того, они координируют свои усилия для совместной работы по противодействию вызовам и угрозам, которые могут повлиять на глобальную и региональную безопасность и стабильность.
Республика Сан-Томе и Принсипи, находящаяся в Центральной Африке, представляет собой островное государство. Оно располагается в архипелаге, который носит такое же название, в Гвинейском заливе Атлантического океана. Этот регион в прошлом был колонией Португалии.
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