Путин подписал закон об обмене осужденными с Кувейтом

Принят закон о ратификации соглашения между Россией и Кувейтом, которое касается передачи осужденных на лишение свободы. Соответствующий документ уже подписал российский лидер Владимир Путин.
«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Государством Кувейт о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанное в городе Санкт-Петербурге 28 июня 2024 года», — написано в законе. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Одним из ключевых аспектов соглашения является условие, что передача осужденного возможна только если оставшийся срок наказания составляет не менее шести месяцев. Также требуется письменное согласие осужденного или его законного представителя на такую передачу.
Соглашение также устанавливает процедуру передачи осужденных, включая порядок представления запросов и распределение расходов между странами. В документе оговариваются такие важные аспекты как помилование, амнистия и возможность пересмотра приговора. Эти положения будут применяться ко всем приговорам, вынесенным как до , так и после вступления соглашения в силу, которое начнет действовать через 30 дней после завершения всех необходимых процедур.
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