Путин утвердил штрафы в 5 млн за пропаганду чайлдфри

Принят закон, устанавливающий штрафы до пяти миллионов рублей за пропаганду идеологии чайлдфри (идеология отказа от рождения детей — прим.ред. URA.RU). Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.
«Внести в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения: наименование дополнить словами „отказа от деторождения“...» — написано в законе. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Законопроект был инициирован высшими должностными лицами, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина. Политик подчеркнул, что закон направлен на защиту общества от негативных информационных воздействий.
Размер штрафа за пропаганду чайлдфри для физических лиц составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до одного миллиона рублей. В случае если нарушение было совершено с использованием СМИ или интернета, размер штрафов увеличивается: для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, а для юридических лиц — от одного до четырех миллионов рублей.
В случае совершения правонарушений среди несовершеннолетних, виновные лица будут обязаны уплатить штрафы следующих размеров: граждане — от 100 до 200 тысяч рублей, должностные лица — от 200 до 400 тысяч рублей, юридические лица — от одного до двух миллионов рублей. Кроме того, если в процессе нарушения были задействованы СМИ или интернет-ресурсы, размер штрафа увеличится: для граждан составит от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — от двух до пяти миллионов рублей. Пропаганда идеологии чайлдфри иностранцами, осуществляемая в том числе через СМИ и интернет, будет караться штрафами, а также может привести к аресту на срок до 15 суток и последующему административному выдворению из России.
При этом, согласно закону, деятельность по распространению информации и проведение публичных мероприятий, целью которых является пропаганда привлекательности монашеской жизни, соблюдение обета безбрачия и связанном с ними отказ от рождения детей, не рассматривается как административное нарушение. Это условие применимо в случаях, когда такие действия осуществляются на основе внутренних правил централизованных религиозных организаций или организаций, входящих в их состав.
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