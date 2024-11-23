В России узаконен запрет на усыновление детей гражданами из стран с нетрадиционными ценностями

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами из стран, где законодательно разрешена смена пола. Текст нового закона опубликован на официальном портале правовых актов.
«Внести в Семейный кодекс Российской Федерации <...> дополнить словами „а также лиц, являющихся гражданами государств, в которых разрешены смена пола“, — говорится в подписанном документе. Закон вносит изменения в Семейный кодекс Российской Федерации. Согласно нововведениям, усыновление или опекунство над российскими детьми лицами из стран, где допускается медицинское вмешательство для смены пола, теперь категорически запрещены.
Также уточняется, что запрет касается не только ситуаций, связанных с применением медицинских препаратов для смены пола, но и внесения изменений в официальные документы, подтверждающие половую принадлежность иностранцев. Эти меры направлены на защиту российских детей от воздействия культур с нетрадиционными ценностями.
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