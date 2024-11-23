Возможный прорыв фронта в украинском конфликте якобы может произойти после 2027 года. Об этом сообщил бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный.
«По моей теории, когда завершится этот технически-эволюционный процесс, и впоследствии произойдет накопление технологических материалов, возможность для продавливания восстановится. По моим подсчетам, это может случиться где-то после 2027 года», — отметил Залужный в беседе с изданием «Украинская правда». Он также упомянул о текущей тенденции в конфликте, где не наблюдается глубоких прорывов и происходит постепенное выдавливание ВСУ с позиций.
Залужный заявил, что достижение глубины в 150-200 километров, предусмотренное советскими стандартами, стало недостижимым из-за массового появления роботов на поле боя, ограничивающих передвижение солдат. По его словам, это привело к затруднениям в действиях обеих сторон конфликта.
Ранее советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ испытывают полный провал на всех участках фронтовой линии, и продолжают отходить назад. Также он отметил, что поставки оружия из западных стран не оказали заметного влияния на развитие военных действий. При этом, по данным Минобороны РФ, с начала спецоперации украинская сторона потеряла более 900 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
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