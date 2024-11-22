22 ноября 2024

Появились подробности массовой аварии с такси с ребенком в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга из-за резкого маневра водителя перевернулась легковушка
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на то, что одна из машин перевернулась, в аварии никто не пострадал (архивное фото)
Несмотря на то, что одна из машин перевернулась, в аварии никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта «Москвич» срочно перестроился из-за резко остановившейся впереди легковушки, из-за чего столкнулся с Chevrolet Lacetti. Иномарка в результате ДТП перевернулась, однако в аварии никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Водитель „Москвича“ ехал по Карла Либкнехта со стороны проспекта Ленина. Перед ним резко остановилась легковушка. Чтобы избежать столкновения, „Москвичу“ пришлось перестроиться. Во время выполнения маневра „Москвич“ столкнулся с Chevrolet Lacetti, которая двигалась в попутном направлении. От удара белая Chevrolet опрокинулась на крышу… В ДТП никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

В момент аварии водители легковушек были трезвы. За рулем Chevrolet сидел 29-летний мужчина, не имеющий национального водительского удостоверения, за что его привлекли к ответственности.

Авария произошла вечером 23 ноября. Очевидцы рассказали URA.RU, что в ДТП попали сразу четыре машины, а в перевернувшемся такси находилась мать с ребенком.

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В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта «Москвич» срочно перестроился из-за резко остановившейся впереди легковушки, из-за чего столкнулся с Chevrolet Lacetti. Иномарка в результате ДТП перевернулась, однако в аварии никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Водитель „Москвича“ ехал по Карла Либкнехта со стороны проспекта Ленина. Перед ним резко остановилась легковушка. Чтобы избежать столкновения, „Москвичу“ пришлось перестроиться. Во время выполнения маневра „Москвич“ столкнулся с Chevrolet Lacetti, которая двигалась в попутном направлении. От удара белая Chevrolet опрокинулась на крышу… В ДТП никто не пострадал», — сообщили в ведомстве. В момент аварии водители легковушек были трезвы. За рулем Chevrolet сидел 29-летний мужчина, не имеющий национального водительского удостоверения, за что его привлекли к ответственности. Авария произошла вечером 23 ноября. Очевидцы рассказали URA.RU, что в ДТП попали сразу четыре машины, а в перевернувшемся такси находилась мать с ребенком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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