Появились подробности массовой аварии с такси с ребенком в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта «Москвич» срочно перестроился из-за резко остановившейся впереди легковушки, из-за чего столкнулся с Chevrolet Lacetti. Иномарка в результате ДТП перевернулась, однако в аварии никто не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Водитель „Москвича“ ехал по Карла Либкнехта со стороны проспекта Ленина. Перед ним резко остановилась легковушка. Чтобы избежать столкновения, „Москвичу“ пришлось перестроиться. Во время выполнения маневра „Москвич“ столкнулся с Chevrolet Lacetti, которая двигалась в попутном направлении. От удара белая Chevrolet опрокинулась на крышу… В ДТП никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.
В момент аварии водители легковушек были трезвы. За рулем Chevrolet сидел 29-летний мужчина, не имеющий национального водительского удостоверения, за что его привлекли к ответственности.
Авария произошла вечером 23 ноября. Очевидцы рассказали URA.RU, что в ДТП попали сразу четыре машины, а в перевернувшемся такси находилась мать с ребенком.
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