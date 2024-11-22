22 ноября 2024

В центре Екатеринбурга массовая авария, такси с ребенком внутри перевернулось. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Спасатели достали пассажиров из перевернутого автомобиля Фото:

В Екатеринбурге на улице Карла Либнехта произошла авария, пострадало четыре автомобиля. Такси, в котором ехали мать с ребенком, перевернулось. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Водитель Kia Optima подрезал другую машину, резко перестраиваясь. Остальные три автомобиля сзади начали тормозить, а такси было последним и ехало на большой скорости. Водитель не успел затормозить, машина налетела на бордюр и перевернулась. В ней ехали таксист и мать с ребенком», — рассказал он.

По словам очевидца, в течение десяти минут на место происшествия приехали пожарные и скорая помощь. Спасатели достали пассажиров с перевернутого автомобиля, в аварии никто не получил серьезных травм.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию.

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Карла Либнехта произошла авария, пострадало четыре автомобиля. Такси, в котором ехали мать с ребенком, перевернулось. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Водитель Kia Optima подрезал другую машину, резко перестраиваясь. Остальные три автомобиля сзади начали тормозить, а такси было последним и ехало на большой скорости. Водитель не успел затормозить, машина налетела на бордюр и перевернулась. В ней ехали таксист и мать с ребенком», — рассказал он. По словам очевидца, в течение десяти минут на место происшествия приехали пожарные и скорая помощь. Спасатели достали пассажиров с перевернутого автомобиля, в аварии никто не получил серьезных травм. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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