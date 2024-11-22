Происшествия ДТП В центре Екатеринбурга массовая авария, такси с ребенком внутри перевернулось. Фото, видео 23 ноября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 + Спасатели достали пассажиров из перевернутого автомобиля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Карла Либнехта произошла авария, пострадало четыре автомобиля. Такси, в котором ехали мать с ребенком, перевернулось. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Водитель Kia Optima подрезал другую машину, резко перестраиваясь. Остальные три автомобиля сзади начали тормозить, а такси было последним и ехало на большой скорости. Водитель не успел затормозить, машина налетела на бордюр и перевернулась. В ней ехали таксист и мать с ребенком», — рассказал он. По словам очевидца, в течение десяти минут на место происшествия приехали пожарные и скорая помощь. Спасатели достали пассажиров с перевернутого автомобиля, в аварии никто не получил серьезных травм. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на улице Карла Либнехта произошла авария, пострадало четыре автомобиля. Такси, в котором ехали мать с ребенком, перевернулось. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Водитель Kia Optima подрезал другую машину, резко перестраиваясь. Остальные три автомобиля сзади начали тормозить, а такси было последним и ехало на большой скорости. Водитель не успел затормозить, машина налетела на бордюр и перевернулась. В ней ехали таксист и мать с ребенком», — рассказал он. По словам очевидца, в течение десяти минут на место происшествия приехали пожарные и скорая помощь. Спасатели достали пассажиров с перевернутого автомобиля, в аварии никто не получил серьезных травм. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям