В Екатеринбурге на улице Карла Либнехта произошла авария, пострадало четыре автомобиля. Такси, в котором ехали мать с ребенком, перевернулось. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Водитель Kia Optima подрезал другую машину, резко перестраиваясь. Остальные три автомобиля сзади начали тормозить, а такси было последним и ехало на большой скорости. Водитель не успел затормозить, машина налетела на бордюр и перевернулась. В ней ехали таксист и мать с ребенком», — рассказал он.
По словам очевидца, в течение десяти минут на место происшествия приехали пожарные и скорая помощь. Спасатели достали пассажиров с перевернутого автомобиля, в аварии никто не получил серьезных травм.
Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию.
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