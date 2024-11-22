22 ноября 2024

В самом центре Челябинска продают помещение под ресторан за 33 миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , общепит, бокалы, бар, алкоголь, кафе, ресторан
В Челябинске продают обoрудовaнное под ресторан помещение в центре города Фото:

В Челябинске за 33 миллиона рублей продается помещение под ресторан площадью 335 квадратных метров. Оно находится неподалеку от остановки «Площадь Революции» в самом центре города. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Продам нeжилoe пoмeщeние в самом центpе Челябинска, на проспекте Ленина. Цокольный этaж, отдельный вxод с фacaдa здaния. Cвободнaя планирoвка c выcокими потолкaми, обoрудовaнo под oбщепит. Цена — 33 миллиона 500 тысяч рублей», — говорится на сайте «Авито».

Согласно информации из открытых источников, в настоящий момент по этому адресу располагается ресторан «Локо-Моко». Заведение с авторской кондитерской открылось в конце 2023 года. Ранее эти подвальные помещения на проспекте Ленина несколько лет пустовали.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 43 миллиона рублей продается ресторан «Остап Бендер». Заведение контролирует армянская диаспора. В 2017 году здесь происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира.

В объявлении указано, что помещение общепита находится в очень оживленном месте
В объявлении указано, что помещение общепита находится в очень оживленном месте

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В Челябинске за 33 миллиона рублей продается помещение под ресторан площадью 335 квадратных метров. Оно находится неподалеку от остановки «Площадь Революции» в самом центре города. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продам нeжилoe пoмeщeние в самом центpе Челябинска, на проспекте Ленина. Цокольный этaж, отдельный вxод с фacaдa здaния. Cвободнaя планирoвка c выcокими потолкaми, обoрудовaнo под oбщепит. Цена — 33 миллиона 500 тысяч рублей», — говорится на сайте «Авито». Согласно информации из открытых источников, в настоящий момент по этому адресу располагается ресторан «Локо-Моко». Заведение с авторской кондитерской открылось в конце 2023 года. Ранее эти подвальные помещения на проспекте Ленина несколько лет пустовали. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 43 миллиона рублей продается ресторан «Остап Бендер». Заведение контролирует армянская диаспора. В 2017 году здесь происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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