В Челябинске за 33 миллиона рублей продается помещение под ресторан площадью 335 квадратных метров. Оно находится неподалеку от остановки «Площадь Революции» в самом центре города. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Продам нeжилoe пoмeщeние в самом центpе Челябинска, на проспекте Ленина. Цокольный этaж, отдельный вxод с фacaдa здaния. Cвободнaя планирoвка c выcокими потолкaми, обoрудовaнo под oбщепит. Цена — 33 миллиона 500 тысяч рублей», — говорится на сайте «Авито».
Согласно информации из открытых источников, в настоящий момент по этому адресу располагается ресторан «Локо-Моко». Заведение с авторской кондитерской открылось в конце 2023 года. Ранее эти подвальные помещения на проспекте Ленина несколько лет пустовали.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 43 миллиона рублей продается ресторан «Остап Бендер». Заведение контролирует армянская диаспора. В 2017 году здесь происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира.
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