В самом центре Челябинска продают помещение под ресторан за 33 миллиона рублей. Скрин

23 ноября 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

В Челябинске продают обoрудовaнное под ресторан помещение в центре города Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске за 33 миллиона рублей продается помещение под ресторан площадью 335 квадратных метров. Оно находится неподалеку от остановки «Площадь Революции» в самом центре города. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продам нeжилoe пoмeщeние в самом центpе Челябинска, на проспекте Ленина. Цокольный этaж, отдельный вxод с фacaдa здaния. Cвободнaя планирoвка c выcокими потолкaми, обoрудовaнo под oбщепит. Цена — 33 миллиона 500 тысяч рублей», — говорится на сайте «Авито». Согласно информации из открытых источников, в настоящий момент по этому адресу располагается ресторан «Локо-Моко». Заведение с авторской кондитерской открылось в конце 2023 года. Ранее эти подвальные помещения на проспекте Ленина несколько лет пустовали. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 43 миллиона рублей продается ресторан «Остап Бендер». Заведение контролирует армянская диаспора. В 2017 году здесь происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира. В объявлении указано, что помещение общепита находится в очень оживленном месте Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_335_kv.m_3905248798 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за 33 миллиона рублей продается помещение под ресторан площадью 335 квадратных метров. Оно находится неподалеку от остановки «Площадь Революции» в самом центре города. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продам нeжилoe пoмeщeние в самом центpе Челябинска, на проспекте Ленина. Цокольный этaж, отдельный вxод с фacaдa здaния. Cвободнaя планирoвка c выcокими потолкaми, обoрудовaнo под oбщепит. Цена — 33 миллиона 500 тысяч рублей», — говорится на сайте «Авито». Согласно информации из открытых источников, в настоящий момент по этому адресу располагается ресторан «Локо-Моко». Заведение с авторской кондитерской открылось в конце 2023 года. Ранее эти подвальные помещения на проспекте Ленина несколько лет пустовали. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 43 миллиона рублей продается ресторан «Остап Бендер». Заведение контролирует армянская диаспора. В 2017 году здесь происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира.