20 ноября 2024

Челябинский ресторан, где проходила воровская сходка, подорожал в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Остап Бендер. Челябинск, ресторан остап бендер
За челябинский ресторан «Остап Бендер» просят 43 млн рублей Фото:

В Челябинске ресторан «Остап Бендер», который знаменит тем, что в нем проходила масштабная воровская сходка, подорожал почти в два раза. Заведение продают за 43 млн рублей.

«Продается ресторан „Остап Бендер“ за 43 млн рублей. Плoщадь заведения составляет 860 квaдpатныx метрoв, а с летней вepандoй -1200 квадратных метpoв. В заведении три банкетных зала: летний свадебный зал, малый и большой. Высота полотков более трех метров. Выполнен ремонт, имеется парковка», — сообщает сайт бесплатных объявлений «Авито».

Ранее за ресторан «Остап Бендер» просили 23 млн рублей. Заведение контролирует армянская диаспора, представители которой не идут на контакт со СМИ.

В челябинском ресторане «Остап Бендер» в 2017 году происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира. По словам сотрудников полиции, элитными иномарками были заполнены ближайшие дороги и дворы. На встрече присутствовали «смотрящий» за Южным Уралом Илхам Османов, а также ключевые представители воровского мира из Екатеринбурга и Перми.

Заведение находится пo адpeсу улица Чaйковcкoго, 7.
Заведение находится пo адpeсу улица Чaйковcкoго, 7.

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В Челябинске ресторан «Остап Бендер», который знаменит тем, что в нем проходила масштабная воровская сходка, подорожал почти в два раза. Заведение продают за 43 млн рублей. «Продается ресторан „Остап Бендер“ за 43 млн рублей. Плoщадь заведения составляет 860 квaдpатныx метрoв, а с летней вepандoй -1200 квадратных метpoв. В заведении три банкетных зала: летний свадебный зал, малый и большой. Высота полотков более трех метров. Выполнен ремонт, имеется парковка», — сообщает сайт бесплатных объявлений «Авито». Ранее за ресторан «Остап Бендер» просили 23 млн рублей. Заведение контролирует армянская диаспора, представители которой не идут на контакт со СМИ. В челябинском ресторане «Остап Бендер» в 2017 году происходила одна из самых массовых сходок представителей криминального мира. По словам сотрудников полиции, элитными иномарками были заполнены ближайшие дороги и дворы. На встрече присутствовали «смотрящий» за Южным Уралом Илхам Османов, а также ключевые представители воровского мира из Екатеринбурга и Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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