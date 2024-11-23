В Греции перестали работать карты Газпромбанка UnionPay

23 ноября 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Банковские карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали обслуживаться в Греции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. До 23 ноября данные карты принимались банкоматами всех греческих банков, однако с этой даты их обслуживание было прекращено. «При попытке снять деньги ч банкоматов двух крупных банков — Piraeus Bank и Alpha Bank — на экране банкомата появляется надписи: «Неавторизованная карта. Свяжитесь с эмитентом» и «Недействующая карта. Свяжитесь с эмитентом'», — сообщает корреспондент агентства. Ситуация с неработающими картами UnionPay в Греции касается не только карт Газпромбанка, но и других российских банков, выпустивших карты в рамках данной платежной системы. При этом сама карта после неудачной попытки снятия наличных возвращается обратно пользователю, что подтверждает сохранение физической активности карты, но отсутствие возможности ее использования в греческих банкоматах. Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкций, которые также затронули Газпромбанк. Ранее Банки в Таиланде прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банковские карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали обслуживаться в Греции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. До 23 ноября данные карты принимались банкоматами всех греческих банков, однако с этой даты их обслуживание было прекращено. «При попытке снять деньги ч банкоматов двух крупных банков — Piraeus Bank и Alpha Bank — на экране банкомата появляется надписи: «Неавторизованная карта. Свяжитесь с эмитентом» и «Недействующая карта. Свяжитесь с эмитентом'», — сообщает корреспондент агентства. Ситуация с неработающими картами UnionPay в Греции касается не только карт Газпромбанка, но и других российских банков, выпустивших карты в рамках данной платежной системы. При этом сама карта после неудачной попытки снятия наличных возвращается обратно пользователю, что подтверждает сохранение физической активности карты, но отсутствие возможности ее использования в греческих банкоматах. Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкций, которые также затронули Газпромбанк. Ранее Банки в Таиланде прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком.