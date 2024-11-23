23 ноября 2024

В Греции перестали работать карты Газпромбанка UnionPay

© Служба новостей «URA.RU»
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Банковские карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали обслуживаться в Греции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. До 23 ноября данные карты принимались банкоматами всех греческих банков, однако с этой даты их обслуживание было прекращено.

«При попытке снять деньги ч банкоматов двух крупных банков — Piraeus Bank и Alpha Bank — на экране банкомата появляется надписи: «Неавторизованная карта. Свяжитесь с эмитентом» и «Недействующая карта. Свяжитесь с эмитентом'», — сообщает корреспондент агентства.

Ситуация с неработающими картами UnionPay в Греции касается не только карт Газпромбанка, но и других российских банков, выпустивших карты в рамках данной платежной системы. При этом сама карта после неудачной попытки снятия наличных возвращается обратно пользователю, что подтверждает сохранение физической активности карты, но отсутствие возможности ее использования в греческих банкоматах.

Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкций, которые также затронули Газпромбанк. Ранее Банки в Таиланде прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком.

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Банковские карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком, перестали обслуживаться в Греции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. До 23 ноября данные карты принимались банкоматами всех греческих банков, однако с этой даты их обслуживание было прекращено. «При попытке снять деньги ч банкоматов двух крупных банков — Piraeus Bank и Alpha Bank — на экране банкомата появляется надписи: «Неавторизованная карта. Свяжитесь с эмитентом» и «Недействующая карта. Свяжитесь с эмитентом'», — сообщает корреспондент агентства. Ситуация с неработающими картами UnionPay в Греции касается не только карт Газпромбанка, но и других российских банков, выпустивших карты в рамках данной платежной системы. При этом сама карта после неудачной попытки снятия наличных возвращается обратно пользователю, что подтверждает сохранение физической активности карты, но отсутствие возможности ее использования в греческих банкоматах. Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкций, которые также затронули Газпромбанк. Ранее Банки в Таиланде прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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