Еще один зарубежный курорт отказался от карт UnionPay Газпромбанка

Таиланд прекратил обслуживание карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком
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Банкоматы Таиланда возвращают карты UnionPay Газпромбанка при попытке вывода средств
Банкоматы Таиланда возвращают карты UnionPay Газпромбанка при попытке вывода средств Фото:

Банки в Таиланде прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Банкоматы представленных в королевстве кредитных организаций при попытке вывода средств возвращают карту UnionPay с уведомлением о некорректной операции», — передает ТАСС. Газпромбанк подтвердил наличие проблем с использованием их карт за пределами России и рекомендовал своим клиентам снять наличные для оплаты покупок за рубежом.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкций, которые также затронули Газпромбанк. Он стал одним из последних российских финансовых учреждений, на которое были наложены ограничительные меры со стороны США. На данный момент кредитные организации Турции и ОАЭ уже прекратили обслуживание банковских карт UnionPay.

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Банки в Таиланде прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Банкоматы представленных в королевстве кредитных организаций при попытке вывода средств возвращают карту UnionPay с уведомлением о некорректной операции», — передает ТАСС. Газпромбанк подтвердил наличие проблем с использованием их карт за пределами России и рекомендовал своим клиентам снять наличные для оплаты покупок за рубежом. Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкций, которые также затронули Газпромбанк. Он стал одним из последних российских финансовых учреждений, на которое были наложены ограничительные меры со стороны США. На данный момент кредитные организации Турции и ОАЭ уже прекратили обслуживание банковских карт UnionPay.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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