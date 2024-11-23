Еще один зарубежный курорт отказался от карт UnionPay Газпромбанка

Банки в Таиланде прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
«Банкоматы представленных в королевстве кредитных организаций при попытке вывода средств возвращают карту UnionPay с уведомлением о некорректной операции», — передает ТАСС. Газпромбанк подтвердил наличие проблем с использованием их карт за пределами России и рекомендовал своим клиентам снять наличные для оплаты покупок за рубежом.
Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкций, которые также затронули Газпромбанк. Он стал одним из последних российских финансовых учреждений, на которое были наложены ограничительные меры со стороны США. На данный момент кредитные организации Турции и ОАЭ уже прекратили обслуживание банковских карт UnionPay.
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