Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии

24 ноября 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Закон подписал Владимир Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 22,5 лет с 2025 года. Официальное опубликование данного документа произошло на сайте правовых актов. «Новый закон основывается на продолжительности жизни граждан, достигших пенсионного возраста, которая анализируется с учетом последних статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно», — говорится в документе. В предыдущий период с 2021 по 2024 годы ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 22 года, что равняется 264 месяцам. Увеличение на полгода было принято на основании анализа текущих демографических тенденций и статистических данных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 22,5 лет с 2025 года. Официальное опубликование данного документа произошло на сайте правовых актов. «Новый закон основывается на продолжительности жизни граждан, достигших пенсионного возраста, которая анализируется с учетом последних статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно», — говорится в документе. В предыдущий период с 2021 по 2024 годы ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 22 года, что равняется 264 месяцам. Увеличение на полгода было принято на основании анализа текущих демографических тенденций и статистических данных.