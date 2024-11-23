23 ноября 2024

Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, документы, заседание, бизнес, награждение, папка в руках
Закон подписал Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 22,5 лет с 2025 года. Официальное опубликование данного документа произошло на сайте правовых актов.

«Новый закон основывается на продолжительности жизни граждан, достигших пенсионного возраста, которая анализируется с учетом последних статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно», — говорится в документе.

В предыдущий период с 2021 по 2024 годы ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 22 года, что равняется 264 месяцам. Увеличение на полгода было принято на основании анализа текущих демографических тенденций и статистических данных.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 22,5 лет с 2025 года. Официальное опубликование данного документа произошло на сайте правовых актов. «Новый закон основывается на продолжительности жизни граждан, достигших пенсионного возраста, которая анализируется с учетом последних статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно», — говорится в документе. В предыдущий период с 2021 по 2024 годы ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 22 года, что равняется 264 месяцам. Увеличение на полгода было принято на основании анализа текущих демографических тенденций и статистических данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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