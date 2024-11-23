Путин упростил регистрацию права на машино-место в паркинге

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который значительно упрощает процесс регистрации права на машино-места в общей долевой собственности на паркинге. Теперь владельцы смогут быстрее урегулировать вопросы, связанные с их машино-местами. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Владелец доли в праве общей собственности на паркинг получит возможность выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие совладельцы выступают против этого или их количество слишком велико», — говорится в документе. Ранее для этого требовалось получение согласия всех собственников или решение суда. Уточняется, что это изменение упростит процедуру оформления прав на машино-места, снизит количество споров между собственниками и ускорит процесс регистрации права.
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