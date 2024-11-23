23 ноября 2024

Путин упростил регистрацию права на машино-место в паркинге

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
Теперь владельцы смогут быстрее урегулировать вопросы, связанные с их машино-местами Фото:

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который значительно упрощает процесс регистрации права на машино-места в общей долевой собственности на паркинге. Теперь владельцы смогут быстрее урегулировать вопросы, связанные с их машино-местами. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Владелец доли в праве общей собственности на паркинг получит возможность выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие совладельцы выступают против этого или их количество слишком велико», — говорится в документе. Ранее для этого требовалось получение согласия всех собственников или решение суда. Уточняется, что это изменение упростит процедуру оформления прав на машино-места, снизит количество споров между собственниками и ускорит процесс регистрации права.

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Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который значительно упрощает процесс регистрации права на машино-места в общей долевой собственности на паркинге. Теперь владельцы смогут быстрее урегулировать вопросы, связанные с их машино-местами. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Владелец доли в праве общей собственности на паркинг получит возможность выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие совладельцы выступают против этого или их количество слишком велико», — говорится в документе. Ранее для этого требовалось получение согласия всех собственников или решение суда. Уточняется, что это изменение упростит процедуру оформления прав на машино-места, снизит количество споров между собственниками и ускорит процесс регистрации права.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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