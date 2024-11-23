23 ноября 2024

Захарова ответила на слова Киева о несуществовании «Орешника»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова напомнила о предыдущих нестыковках в заявлениях киевских властей Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления украинских властей относительно существования ракеты «Орешник». Захарова указала на несоответствие в высказываниях советника украинского президента Михаила Подоляка и самого лидера Украины Владимира Зеленского.

«Советник украинского президента Подоляк заявил, что ракеты „Орешник“ не существует. Днем ранее Зеленский сказал, что она существует», — отметила официальный представитель МИД РФ в telegram-канале.

Захарова также напомнила о предыдущих нестыковках в заявлениях киевских властей, касающихся Крымского моста. Она указала, что ранее Киев утверждал о его несуществовании, а затем говорил о необходимости его уничтожения.

Ранее Подоляк предположил, что российской ракеты «Орешник» не существует. Об этом он заявил в ответ на сообщения о том, что ракета «Орешник» якобы была использована для удара по военному объекту в городе Днепр.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления украинских властей относительно существования ракеты «Орешник». Захарова указала на несоответствие в высказываниях советника украинского президента Михаила Подоляка и самого лидера Украины Владимира Зеленского. «Советник украинского президента Подоляк заявил, что ракеты „Орешник“ не существует. Днем ранее Зеленский сказал, что она существует», — отметила официальный представитель МИД РФ в telegram-канале. Захарова также напомнила о предыдущих нестыковках в заявлениях киевских властей, касающихся Крымского моста. Она указала, что ранее Киев утверждал о его несуществовании, а затем говорил о необходимости его уничтожения. Ранее Подоляк предположил, что российской ракеты «Орешник» не существует. Об этом он заявил в ответ на сообщения о том, что ракета «Орешник» якобы была использована для удара по военному объекту в городе Днепр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...