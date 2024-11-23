Захарова ответила на слова Киева о несуществовании «Орешника»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления украинских властей относительно существования ракеты «Орешник». Захарова указала на несоответствие в высказываниях советника украинского президента Михаила Подоляка и самого лидера Украины Владимира Зеленского.
«Советник украинского президента Подоляк заявил, что ракеты „Орешник“ не существует. Днем ранее Зеленский сказал, что она существует», — отметила официальный представитель МИД РФ в telegram-канале.
Захарова также напомнила о предыдущих нестыковках в заявлениях киевских властей, касающихся Крымского моста. Она указала, что ранее Киев утверждал о его несуществовании, а затем говорил о необходимости его уничтожения.
Ранее Подоляк предположил, что российской ракеты «Орешник» не существует. Об этом он заявил в ответ на сообщения о том, что ракета «Орешник» якобы была использована для удара по военному объекту в городе Днепр.
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