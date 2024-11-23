Захарова ответила на слова Киева о несуществовании «Орешника»

24 ноября 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Захарова напомнила о предыдущих нестыковках в заявлениях киевских властей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления украинских властей относительно существования ракеты «Орешник». Захарова указала на несоответствие в высказываниях советника украинского президента Михаила Подоляка и самого лидера Украины Владимира Зеленского. «Советник украинского президента Подоляк заявил, что ракеты „Орешник“ не существует. Днем ранее Зеленский сказал, что она существует», — отметила официальный представитель МИД РФ в telegram-канале. Захарова также напомнила о предыдущих нестыковках в заявлениях киевских властей, касающихся Крымского моста. Она указала, что ранее Киев утверждал о его несуществовании, а затем говорил о необходимости его уничтожения. Ранее Подоляк предположил, что российской ракеты «Орешник» не существует. Об этом он заявил в ответ на сообщения о том, что ракета «Орешник» якобы была использована для удара по военному объекту в городе Днепр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления украинских властей относительно существования ракеты «Орешник». Захарова указала на несоответствие в высказываниях советника украинского президента Михаила Подоляка и самого лидера Украины Владимира Зеленского. «Советник украинского президента Подоляк заявил, что ракеты „Орешник“ не существует. Днем ранее Зеленский сказал, что она существует», — отметила официальный представитель МИД РФ в telegram-канале. Захарова также напомнила о предыдущих нестыковках в заявлениях киевских властей, касающихся Крымского моста. Она указала, что ранее Киев утверждал о его несуществовании, а затем говорил о необходимости его уничтожения. Ранее Подоляк предположил, что российской ракеты «Орешник» не существует. Об этом он заявил в ответ на сообщения о том, что ракета «Орешник» якобы была использована для удара по военному объекту в городе Днепр.