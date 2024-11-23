Пермяков без опыта работы зовут собирать подарки к Новому году за 230 000 рублей

Среди жителей Прикамья набирают желающих комплектовать и упаковывать новогодние подарки. Вахтовикам пообещали выплаты до 230 тысяч рублей, указано в описании вакансии. Работодатель готов принять кандидатов без опыта.
«Работа для жителей Пермского края. Упаковка и комплектование новогодних подарков. Объекты расположены в Московской области. Зарплата: 140 125 — 229 500 рублей. Приветствуется опыт, но не обязателен», — написано на портале «Авито Работа».
Сотрудник вправе сам выбрать удобный график работы и количество смен вахты. В компании действует бонусная система — приведи друга и получи на руки 5 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что пермякам назвали топ высокооплачиваемых вакансий для сотрудников без опыта. В лидерах — ученик скрутчика-бронировщика изделий кабельного производства, который может получать до 300 тысяч рублей. Об остальных прибыльных направлениях работы — узнаете из нашего материала.
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