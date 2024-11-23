Аналитики назвали топ самых востребованных специалистов в ХМАО

В ХМАО по итогам ноября работодатели чаще всего ищут специалистов на должности продавцов-консультантов, водителей и курьеров. Об этом сообщили аналитики HH.ru.
«Самыми востребованными специалистами в ХМАО по последним данным являются продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. На них приходится 2,8% вакансий от всех предложенных в регионе. На втором месте по популярности водители с долей в 1,6% и замыкают топ-3 курьеры — 1,1%», — сообщили эксперты URA.RU. Чуть менее востребованы в ХМАО менеджеры по продажам, машинисты, электромонтажники, слесари и сантехники.
Средняя зарплата продавцов составила 55,1 тысячи рублей, у водителей — 157,8 тысячи рублей, а курьерам предлагают в среднем 126 тысяч рублей. Менеджерам по продажам готовы платить от 86 тысяч рублей, а машинистам и сварщикам — более 179 тысяч рублей.
В ХМАО соискателям, которые ищут дополнительный заработок, подойдут вакансии с неполным днём, свободным или гибким графиком. Так от 5 000 до 12 000 рублей за смену предлагают курьеру в Сургуте, доставляющему заказы на велосипеде или пешком. От 1 200 рублей в час готовы платить аниматору в агентстве по организации детских праздников Нижневартовска.
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