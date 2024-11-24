Матвиенко раскрыла способ по увеличению демографии в стране

В России нужно объявить Десятилетие семьи, чтобы добиться роста демографии. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в своем блоге на официальном сайте верхней палаты парламента.
«Для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки», — написала Матвиенко. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин наметил достижение желаемого результата в семейной политике на ближайшие 12 лет.
В частности, Министерством труда и социальной защиты подготовлен целый план мероприятий для поддержки семей с детьми до 2036 года. Соответствующий проект реализуются согласно поручению российского президента Владимира Путина. Сейчас он представлен на общественное обсуждение.
Председатель Совфеда также обозначила ряд целей для поддержки семей с детьми. Среди них — финансовые стимулы, но также и поддержание здоровья женщин. Она отметила, что 70% россиян мечтают о двух и более детях. В завершение Матвиенко поздравила женщин с Днем матери.
Недавно был представлен проект бюджета на ближайшие три года. Из него стало известно, что расходы на социальную сферу, включая поддержку семей с детьми — в приоритете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.