Матвиенко раскрыла способ по увеличению демографии в стране

Матвиенко предложила запустить Десятилетие семьи
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Валентина Матвиенко озвучила ряд мер для поддержки семей
Валентина Матвиенко озвучила ряд мер для поддержки семей Фото:

В России нужно объявить Десятилетие семьи, чтобы добиться роста демографии. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в своем блоге на официальном сайте верхней палаты парламента.

«Для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки», — написала Матвиенко. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин наметил достижение желаемого результата в семейной политике на ближайшие 12 лет.

В частности, Министерством труда и социальной защиты подготовлен целый план мероприятий для поддержки семей с детьми до 2036 года. Соответствующий проект реализуются согласно поручению российского президента Владимира Путина. Сейчас он представлен на общественное обсуждение.

Председатель Совфеда также обозначила ряд целей для поддержки семей с детьми. Среди них — финансовые стимулы, но также и поддержание здоровья женщин. Она отметила, что 70% россиян мечтают о двух и более детях. В завершение Матвиенко поздравила женщин с Днем матери.

Недавно был представлен проект бюджета на ближайшие три года. Из него стало известно, что расходы на социальную сферу, включая поддержку семей с детьми — в приоритете.

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В России нужно объявить Десятилетие семьи, чтобы добиться роста демографии. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в своем блоге на официальном сайте верхней палаты парламента. «Для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки», — написала Матвиенко. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин наметил достижение желаемого результата в семейной политике на ближайшие 12 лет. В частности, Министерством труда и социальной защиты подготовлен целый план мероприятий для поддержки семей с детьми до 2036 года. Соответствующий проект реализуются согласно поручению российского президента Владимира Путина. Сейчас он представлен на общественное обсуждение. Председатель Совфеда также обозначила ряд целей для поддержки семей с детьми. Среди них — финансовые стимулы, но также и поддержание здоровья женщин. Она отметила, что 70% россиян мечтают о двух и более детях. В завершение Матвиенко поздравила женщин с Днем матери. Недавно был представлен проект бюджета на ближайшие три года. Из него стало известно, что расходы на социальную сферу, включая поддержку семей с детьми — в приоритете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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