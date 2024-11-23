В ХМАО рождаемость мальчиков превысила рождаемость девочек. Так за год в регионе на свет появилось 9639 детей мужского пола и 9126 — женского. Информацию об этом опубликовал Тюменьстат.
«Распределение числа родившихся по полу: мальчики — 9639, девочки 9126. При этом мальчиков, которые родились и проживают в городе — 9058, девочек — 8501. Сельское население: 581 и 625, соответственно», — написано на сайте ведомства.
Также там указано, что средний возраст матерей в ХМАО равен 28,9 годам. При этом, большинство югорчанок предпочитают рожать после 30 — количество детей, которые родились, когда матери было 30-34 года равно 5165. Чуть меньше, когда женщинам было 25-29 лет — 5124.
В ХМАО проживает 913,9 тысячи женщин. При этом, состоят в браке и имеют детей только 141,9 тысячи. У большинства — 64 тысячи человек — один ребенок в семье, у 55,9 тысяч — два, на три ребенка осмелились только 17,8 тысяч югорчанок, а на четыре, пять (и более) 3,3 тысячи и 900 человек, соответственно.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил всех мам Югры. Глава региона пожелал им здоровья, благополучия и счастья. По его словам, если человек счастлив, значит его окружают любимые люди.
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