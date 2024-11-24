В каких странах принимают карты «Мир»

Сегодня платежная система «Мир», с которой россияне могут оплачивать покупки и снимать наличные за границей, принимается в 11 странах, включая Россию. В то время, как ее аналог, карта UnionPay, — в 154 государствах.
«Карты 'Мир' сейчас принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Южной Осетии», — сообщили агентству в службе клиентской поддержки. Это находит отражение в том, что россияне могут использовать карты «Мир» в ограниченном числе стран по сравнению с UnionPay, что делает последнюю более универсальной альтернативой при международных поездках.
Тем не менее, эксперты рекомендуют не полагаться исключительно на безналичные способы оплаты за границей. Они предупреждают о возможных технических сбоях или изменениях условий работы зарубежных банков с российскими картами, что может привести к невозможности проведения оплаты. Поэтому рекомендуется иметь при себе и наличные деньги для подстраховки.
Сегодня, 24 ноября, китайские банкоматы крупных банков КНР перестали выдавать наличные с карт UnionPay. Проблемы также наблюдались в Египте, ЮАР и Аргентине. В некоторых странах, включая Узбекистан, Индию и Грецию не проходят оплаты по этой карте. Какие еще страны отказались от UnionPay — в материале URA.RU.
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