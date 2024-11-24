Китай перестал принимать карты Газпромбанка UnionPay: какие еще страны отказались от российских карт

Минфин США 21 ноября ввел санкции против Газпромбанка. В связи с этим обслуживание банковских карт системы UnionPay прекратилось в ОАЭ, Турции и Казахстане. В том числе и Китае, где терминалы банкоматов стали выдавать сбои и ошибки при снятии наличных. Какие еще страны отказались от российских карт — в материале URA.RU.
Китай перестал принимать карты Газпромбанка UnionPay
Банкоматы ведущих китайских банков прекратили выдачу наличных средств с карт UnionPay. В частности, проблемы наблюдались в банкоматах Bank of China и ICBC, где отображались ошибки транзакций. До этого момента подобные проблемы с картами Газпромбанка в данных банках не наблюдались.
Какие еще страны отказались от UnionPay
Тунис: карты UnionPay Газпромбанка больше не работают в Тунисе. Банки, ранее позволяющие снимать наличные и платить, отклоняют все операции.
Узбекистан: банки Узбекистана прекратили обслуживание карт UnionPay на этой неделе. В Центробанке республики заявили, что это решение не было их инициативой, в то время как в самом крупном банке «Капиталбанке» предположили, что проблемы связаны с отсутствием наличности в банкоматах, что особенно часто бывает перед выходными днями.
Южноафриканская Республика: Оплатить картой UnionPay или снять наличные с нее больше невозможно в ЮАР. Все операции по данной карте были отключены Газпромбанком. Однако сама система UnionPay функционирует в стране без перебоев.
Египет: Карты Газпромбанка перестали обслуживаться в ряде египетских банков, а именно в NXT. Ранее операции были возможны, но с ограничениями. Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что пока не получал жалоб от граждан на этот счет. По его словам, многие туристы могут оплачивать покупки наличными.
Аргентина: Карты UnionPay Газпромбанка перестали обслуживаться в аргентинских банках. В пятницу утром еще были возможны операции, но позже появилась ошибка «Неавторизованное использование». В стране российские карты особо не пользовались популярностью из-за высоких комиссий.
Индия: Банки Индии также прекратили прием карт UnionPay Газпромбанка. Нельзя снять наличные или оплатить покупки.
Мексика: В Мексике карты UnionPay Газпромбанка также перестали приниматься. Банкоматы и терминалы выдают сообщения об ошибке.
Греция: Карты UnionPay больше не обслуживаются в Греции с 23 ноября. При попытке снятия наличных в банкоматах Piraeus Bank и Alpha Bank выводятся сообщения о неавторизованной или недействительной карте.
Уругвай: В Уругвае банкоматы начали задерживать карты UnionPay. Они выводят уведомление о необходимости обратиться к эмитенту.
Индонезия: Карты Газпромбанка системы UnionPay не работают в Индонезии. Клиенты сообщают о частичных проблемах с оплатой и снятием наличных, которые с течением времени стали полностью недоступны.
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