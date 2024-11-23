Средний возраст матерей в ЯНАО равен 28,8 годам. При этом, большинство женщин Ямала предпочитают рожать после 30 — количество детей, которые родились, когда матери было 30-34 года равно 1882. Чуть меньше, когда женщинам было 25-29 лет — 1814. Информацию об этом опубликовал Тюменьстат.
«Средний возраст матери: 28,8 лет. Родившиеся по возрасту матери: до 20 лет — 184 ребенка, 20-24 года — 1196, 25-29 лет -1814, 30-34 года — 1882, 35-39 лет — 1262, 40-44 года — 295 и 45-49 лет -12», — написано на сайте ведомства.
Также там указано, что рождаемость мальчиков превышает рождаемость девочек. Так за год в регионе на свет появилось 3438 детей мужского пола и 3207 — женского.
В ЯНАО проживает 265,6 тысяч женщин. При этом, состоят в браке и имеют детей только 46,4 тысячи. У большинства — 21,4 тысячи человек — один ребенок в семье, у 17,4 тысячи — два, на три ребенка осмелились только 5,6 тысячи жительниц Ямала, а на четыре, пять (и более) 1300 и 700 человек, соответственно.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жительниц округа с Днем матери. Он поблагодарил их за жизнь, счастливое детство, мудрость, терпение и невероятный труд.
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