Bloomberg: Байден хотел пригласить Украину в НАТО, но передумал

Президент США Джо Байден передумал публично приглашать Украину к вступлению в НАТО, потому что в краткосрочной перспективе это действие не имело было большого успеха. Об этом сообщает Bloomberg.
«Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению вступить в НАТО, но решила этого не делать», — говорится в материале. Отмечается, что Байден передумал из-за маловероятного успеха вступления Украины в альянс в краткосрочной перспективе.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на то, что страну не приглашают в НАТО. По его словам, народ Украины защищает всю Европу, несмотря на отказ в вступлении. Зеленский призвал ускорить процесс приятия членства Украины в альянс.
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