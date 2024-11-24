Bloomberg: Байден хотел пригласить Украину в НАТО, но передумал

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Джо Байден решил публично не приглашать Украину в НАТО из-за малой вероятности успеха подобного
Джо Байден решил публично не приглашать Украину в НАТО из-за малой вероятности успеха подобного Фото:

Президент США Джо Байден передумал публично приглашать Украину к вступлению в НАТО, потому что в краткосрочной перспективе это действие не имело было большого успеха. Об этом сообщает Bloomberg. 

«Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению вступить в НАТО, но решила этого не делать», — говорится в материале. Отмечается, что Байден передумал из-за маловероятного успеха вступления Украины в альянс в краткосрочной перспективе. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на то, что страну не приглашают в НАТО. По его словам, народ Украины защищает всю Европу, несмотря на отказ в вступлении. Зеленский призвал ускорить процесс приятия членства Украины в альянс. 

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Президент США Джо Байден передумал публично приглашать Украину к вступлению в НАТО, потому что в краткосрочной перспективе это действие не имело было большого успеха. Об этом сообщает Bloomberg.  «Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению вступить в НАТО, но решила этого не делать», — говорится в материале. Отмечается, что Байден передумал из-за маловероятного успеха вступления Украины в альянс в краткосрочной перспективе.  Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на то, что страну не приглашают в НАТО. По его словам, народ Украины защищает всю Европу, несмотря на отказ в вступлении. Зеленский призвал ускорить процесс приятия членства Украины в альянс. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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