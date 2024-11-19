Зеленский обиделся, что Украину не пускают в НАТО

Право на членство в НАТО является жизненно важным для Украины. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, украинцы защищают всю Европу, несмотря на отказ вступления в альянс.
«Жизненно важным для всех нас является право Украины на членство в НАТО. Приглашение — это политический шаг. Хотя наши люди этого заслуживают, если честно. Украинцы защищают <....> наш коллективный образ жизни в Европе. Только так народам не отказывают», — сказал Зеленский во время выступления в Верховной Раде.
Вопрос о членстве Украины в НАТО обсуждается несколько лет. В прошлом году отказ в альянсе объясняли тем, что боятся вооруженного конфликта между альянсом и Россией. Сам Зеленский несколько раз предлагал различные мирные планы по конфликту. В одном из них в числе ключевых пунктов победы он называл вступление страны в НАТО. Новый генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Украина станет членом альянса в будущем, возможно, заняв 33-ю или 34-ю позицию среди участников.
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