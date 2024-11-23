В Сургуте под уголовное дело попали дебоширы, стрелявшие из окон авто

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело на молодых людей, которые, катаясь ночью по проспекту Мира в Сургуте (ХМАО), стреляли из окон авто и громко слушали музыку. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях мужчин в Сургуте… двое мужчин неславянской внешности, передвигаясь на автомобиле по проспекту Мира, не имея права управления, совершали выстрелы из охолощенного пистолета. Свои противоправные действия фигуранты фиксировали на камеру мобильного телефона и разместили в интернете», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в СКР по ХМАО организована процессуальная проверка, по указанию главы СК РФ будет возбуждено уголовное дело. Доклад о комплексе следственных действий, установленных обстоятельствах и результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Ранее полиция задержала устроивших опасные развлечения молодых людей 2004 и 2001 года рождения. Оружие было изъято и отправлено на экспертизу. Дебоширы же принесли извинения за свои действия всем, кому причинили неудобства, а также поблагодарили сотрудников полиции за оперативную работу и доходчивое объяснение причин задержания.
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