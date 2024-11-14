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11:06
Из бюджета ХМАО выделят около 300 миллионов на съемку 21 фильма
10:01
Бизнесмены ХМАО нашли способ сэкономить при продажах на маркетплейсах
10:00
Полиция ХМАО задержала мужчин, которые стреляли из окон авто в Сургуте. Видео
Акции нефтяных компаний ХМАО начали расти в цене
06:53
В ХМАО взлетели цены на квартиры в новостройках
04:47
В селе ХМАО началось создание локаций к Новому году
03:55
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые подработки в ХМАО