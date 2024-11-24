«Бомбоубежища не помогут»: Медведев пригрозил Западу «Орешником»

Ущерб от удара гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» будет неприемлемым, заявил запредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, ракеты могут долететь до Европы за минуты.
«Ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идет о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее», — заявил Медведев, комментируя возможности ракеты «Орешник».
В связи с этим он призвал Запад прекратить поддержку войны. Ранее военный эксперт Александр Широкорад сообщил, что «Орешник» может поразить любую точку в Европе менее чем за 20 минут. Так, чтобы долететь до Киева, ракете понадобится 5 минут, до Берлина — 11, до Лондона — 19.
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