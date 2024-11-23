Бывший замглавы Тюменской области Павел Тараканов, которому прочат пост первого вице-губернатора ХМАО, замечен в Ханты-Мансийске. Воскресный вечер 24 ноября он проводит в компании главы региона Руслана Кухарука и других членов окружного правительства на чемпионате мира по MMA, передает журналист URA.RU из Центра развития теннисного спорта Югры.
«Тараканов замечен в ЦРТС, где проходит чемпионат мира по ММА. На первом ряду вип-трибуны у октагона за бойцов болеют югорские политики во главе с губернатором ХМАО Кухаруком», — сообщает корреспондент.
За финальными поединками чемпионата наблюдают и другие члены правительства. В вип-ряду замечены первый замгубернатора Югры Алексей Забозлаев, зам по экономике Сергей Афанасьев, а также директор департамента внутренней политики Кирилл Харитонов, директор депспорта Софья Конух. «Предполагается, что уже 25 ноября Тараканов приступит к работе в югорском кабмине», — добавляет высокопоставленный собеседник агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что Тараканов ушел в отставку с поста замгубернатора Тюменской области. Источники в политическом истеблишменте прочат ему пост первого политического вице-губернатора Югры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!