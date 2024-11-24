Стало известно, каким решением Турция помогла обороне Украины

Посол Украины в Турции: закрытие Турцией двух проливов помогло обороне ВСУ
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Турция помогла обороне Украины, закрыв проливы Босфор и Дарданеллы
Турция помогла обороне Украины, закрыв проливы Босфор и Дарданеллы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей сыграло ключевую роль в обороне Украины и позволило Киеву защитить Одессу и Николаев. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Решение Турции закрыть проливы ... сыграло критическую роль в защите Одессы, Николаева и других территорий», — подчеркнул Боднар в беседе с «Украинформ». Это решение было принято Турцией вскоре после начала конфликта между Россией и Украиной в марте 2022 года и основывалось на положениях Конвенции Монтре, которая позволяет Турции ограничивать использование своих проливов в военное время для обеспечения региональной безопасности.

Кроме того, Боднар отметил важную роль Турции в поддержке Украины на транспортном уровне и в экономической сфере. После начала боевых действий Турция стала значимым транспортным узлом, позволяя украинским компаниям использовать свою территорию для перевозки грузов. Также Турция активно участвовала в заключении зерновой сделки.

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Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей сыграло ключевую роль в обороне Украины и позволило Киеву защитить Одессу и Николаев. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. «Решение Турции закрыть проливы ... сыграло критическую роль в защите Одессы, Николаева и других территорий», — подчеркнул Боднар в беседе с «Украинформ». Это решение было принято Турцией вскоре после начала конфликта между Россией и Украиной в марте 2022 года и основывалось на положениях Конвенции Монтре, которая позволяет Турции ограничивать использование своих проливов в военное время для обеспечения региональной безопасности. Кроме того, Боднар отметил важную роль Турции в поддержке Украины на транспортном уровне и в экономической сфере. После начала боевых действий Турция стала значимым транспортным узлом, позволяя украинским компаниям использовать свою территорию для перевозки грузов. Также Турция активно участвовала в заключении зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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