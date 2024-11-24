Новым послом РФ в США может стать Даричев: карьера, отношение к СВО, комментарий МИДа

Новым послом РФ в США может стать директор департамента Северной Америки МИД РФ и экс-посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. Это косвенно подтвердили в российском МИД. На этом посту Даричев заменит предыдущего чрезвычайного и полномочного посла России в Штатах Анатолия Антонова, дипмиссия которого закончилась в октябре 2024 года. О карьере Даричева, его отношении к СВО и возможном назначении на пост чрезвычайного посла — в материале URA.RU.
Карьера Дарчиева
Дарчиев окончил истфак МГУ им. М. В . Ломоносова и работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. Его карьера в МИД началась в 1992 году, когда попал на дипслужбу в качестве первого секретаря. К середине 90-х он был уже начальником отдела департамента Северной Америки.
В 1997 Дарчиев впервые попал в США. Там он работал советником посольства России в Штатах до 2002 года. Вернувшись в РФ, стал замдиректора департамента Северной Америки МИД.
А в 2005 он вновь отправился в США, но уже как советник-посланник посольства РФ, и пробыл там до 2010. В 2010-2014 годах Дарчиев стал директором вышеупомянутого департамента.
В 2014-2021 работал чрезвычайным и полномочным российским послом в Канаде. В 2021 году вернулся на пост директора департамента Северной Америки МИД РФ.
Отношение к СВО
Во время работы в Канаде, начиная с марта 2014 года, отношения Оттавы и Москвы были крайне напряжены из-за конфликта на Украине. Уже тогда обе страны последовательно ужесточали санкции друг против друга. В интервью ТАСС в марте 2022 года Дарчиев вспоминал холодную войну и принцип мирного сосуществования несмотря на противоположные ценности.
«Стоило бы вспомнить о хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну, — мирном сосуществовании, несмотря на разделяющие нас ценности и идеалы», — рассказывал Дарчиев. Его слова передают «Ведомости».
В декабре 2022 он заявлял, что условием для начала переговоров между Россией и Украиной является прекращение поставок Киеву оружия и финансирования со стороны Запада. Также необходимым условием для переговоров он называл вывод с украинских территорий всех иностранных наемников и инструкторов ВСУ, а также признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России.
Назначение Дарчиева новым послом РФ в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кандидатура на пост посла РФ в США выбрана и в настоящее время идут процедуры по ее утверждению. Это заявление было сделано на фоне завершившейся дипмиссии предыдущего чрезвычайного полномочного посла России в Штатах Анатолия Антонова.
Песков отметил, что назначения можно ждать «в ближайшей перспективе». Также в интервью ТАСС он подчеркивал, что уровень дипотношений между Москвой и Вашингтоном после завершения миссии Антонова понижен не будет.
В МИД РФ отказались комментировать слухи о назначении Даричева в связи с наличием законодательных ограничений. Однако там добавили, что с кандидатурой в столице определились давно и о назначении Даричева знали все, поскольку этот секрет также давно перестал быть таковым.
«С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем», — передали в ТАСС сообщение министерства.
Предшественник Даричева Антонов
Антонов проработал в качестве чрезвычайного полномочного посла РФ в США семь лет. 5 октября 2024 года он был отозван из Вашингтона после того, как наряду с другими российскими дипломатами получил угрозы физической расправы. Об этом сообщали «Ведомости». По его словам, в преддверии президентских выборов в США работать становилось все сложнее.
В 2011 году Антонов возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения и был одним из участников российско-американских переговоров по договору о контроле над вооружениями (ДСНВ). В 2017 он вручал верительные грамоты бывшему тогда президентом США Дональду Трампу, в 2018 называл себя «единственным в мире послом, который находится под санкциями» (ЕС, Украины и Канады, — прим. URA.RU). После того, как нынешний глава Штатов Джо Байден назвал президента РФ «убийцей», Антонова вызвали на короткое время из США в Россию. А в 2022 году он сообщил, что встречи с представителями Госдепа стали невозможны из-за начала СВО.
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