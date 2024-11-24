Новым послом РФ в США может стать Даричев: карьера, отношение к СВО, комментарий МИДа

МИД РФ отказался комментировать назначение Даричева на пост посла России в США
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Возможный новый посол РФ в США Александр Даричев трижды пребывал в Америке с дипмиссиями
Возможный новый посол РФ в США Александр Даричев трижды пребывал в Америке с дипмиссиями Фото:

Новым послом РФ в США может стать директор департамента Северной Америки МИД РФ и экс-посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. Это косвенно подтвердили в российском МИД. На этом посту Даричев заменит предыдущего чрезвычайного и полномочного посла России в Штатах Анатолия Антонова, дипмиссия которого закончилась в октябре 2024 года. О карьере Даричева, его отношении к СВО и возможном назначении на пост чрезвычайного посла — в материале URA.RU.

Карьера Дарчиева

Дарчиев окончил истфак МГУ им. М. В . Ломоносова и работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. Его карьера в МИД началась в 1992 году, когда попал на дипслужбу в качестве первого секретаря. К середине 90-х он был уже начальником отдела департамента Северной Америки. 

В 1997 Дарчиев впервые попал в США. Там он работал советником посольства России в Штатах до 2002 года. Вернувшись в РФ, стал замдиректора департамента Северной Америки МИД. 

А в 2005 он вновь отправился в США, но уже как советник-посланник посольства РФ, и пробыл там до 2010. В 2010-2014 годах Дарчиев стал директором вышеупомянутого департамента.

В 2014-2021 работал чрезвычайным и полномочным российским послом в Канаде. В 2021 году вернулся на пост директора департамента Северной Америки МИД РФ.

Отношение к СВО

Во время работы в Канаде, начиная с марта 2014 года, отношения Оттавы и Москвы были крайне напряжены из-за конфликта на Украине. Уже тогда обе страны последовательно ужесточали санкции друг против друга. В интервью ТАСС в марте 2022 года Дарчиев вспоминал холодную войну и принцип мирного сосуществования несмотря на противоположные ценности. 

«Стоило бы вспомнить о хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну, — мирном сосуществовании, несмотря на разделяющие нас ценности и идеалы», — рассказывал Дарчиев. Его слова передают «Ведомости». 

В декабре 2022 он заявлял, что условием для начала переговоров между Россией и Украиной является прекращение поставок Киеву оружия и финансирования со стороны Запада. Также необходимым условием для переговоров он называл вывод с украинских территорий всех иностранных наемников и инструкторов ВСУ, а также признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России.

Назначение Дарчиева новым послом РФ в США

В МИД РФ отказались комментировать слухи о назначении Даричева в связи с наличием законодательных ограничений
В МИД РФ отказались комментировать слухи о назначении Даричева в связи с наличием законодательных ограничений
Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кандидатура на пост посла РФ в США выбрана и в настоящее время идут процедуры по ее утверждению. Это заявление было сделано на фоне завершившейся дипмиссии предыдущего чрезвычайного полномочного посла России в Штатах Анатолия Антонова. 

Песков отметил, что назначения можно ждать «в ближайшей перспективе». Также в интервью ТАСС он подчеркивал, что уровень дипотношений между Москвой и Вашингтоном после завершения миссии Антонова понижен не будет.

В МИД РФ отказались комментировать слухи о назначении Даричева в связи с наличием законодательных ограничений. Однако там добавили, что с кандидатурой в столице определились давно и о назначении Даричева знали все, поскольку этот секрет также давно перестал быть таковым.

«С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем», — передали в ТАСС сообщение министерства.

Предшественник Даричева Антонов

Антонов проработал в качестве чрезвычайного полномочного посла РФ в США семь лет. 5 октября 2024 года он был отозван из Вашингтона после того, как наряду с другими российскими дипломатами получил угрозы физической расправы. Об этом сообщали «Ведомости». По его словам, в преддверии президентских выборов в США работать становилось все сложнее.

В 2011 году Антонов возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения и был одним из участников российско-американских переговоров по договору о контроле над вооружениями (ДСНВ). В 2017 он вручал верительные грамоты бывшему тогда президентом США Дональду Трампу, в 2018 называл себя «единственным в мире послом, который находится под санкциями» (ЕС, Украины и Канады, — прим. URA.RU). После того, как нынешний глава Штатов Джо Байден назвал президента РФ «убийцей», Антонова вызвали на короткое время из США в Россию. А в 2022 году он сообщил, что встречи с представителями Госдепа стали невозможны из-за начала СВО.

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Новым послом РФ в США может стать директор департамента Северной Америки МИД РФ и экс-посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. Это косвенно подтвердили в российском МИД. На этом посту Даричев заменит предыдущего чрезвычайного и полномочного посла России в Штатах Анатолия Антонова, дипмиссия которого закончилась в октябре 2024 года. О карьере Даричева, его отношении к СВО и возможном назначении на пост чрезвычайного посла — в материале URA.RU. Карьера Дарчиева Дарчиев окончил истфак МГУ им. М. В . Ломоносова и работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. Его карьера в МИД началась в 1992 году, когда попал на дипслужбу в качестве первого секретаря. К середине 90-х он был уже начальником отдела департамента Северной Америки.  В 1997 Дарчиев впервые попал в США. Там он работал советником посольства России в Штатах до 2002 года. Вернувшись в РФ, стал замдиректора департамента Северной Америки МИД.  А в 2005 он вновь отправился в США, но уже как советник-посланник посольства РФ, и пробыл там до 2010. В 2010-2014 годах Дарчиев стал директором вышеупомянутого департамента. В 2014-2021 работал чрезвычайным и полномочным российским послом в Канаде. В 2021 году вернулся на пост директора департамента Северной Америки МИД РФ. Отношение к СВО Во время работы в Канаде, начиная с марта 2014 года, отношения Оттавы и Москвы были крайне напряжены из-за конфликта на Украине. Уже тогда обе страны последовательно ужесточали санкции друг против друга. В интервью ТАСС в марте 2022 года Дарчиев вспоминал холодную войну и принцип мирного сосуществования несмотря на противоположные ценности.  В декабре 2022 он заявлял, что условием для начала переговоров между Россией и Украиной является прекращение поставок Киеву оружия и финансирования со стороны Запада. Также необходимым условием для переговоров он называл вывод с украинских территорий всех иностранных наемников и инструкторов ВСУ, а также признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России. Назначение Дарчиева новым послом РФ в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кандидатура на пост посла РФ в США выбрана и в настоящее время идут процедуры по ее утверждению. Это заявление было сделано на фоне завершившейся дипмиссии предыдущего чрезвычайного полномочного посла России в Штатах Анатолия Антонова.  Песков отметил, что назначения можно ждать «в ближайшей перспективе». Также в интервью ТАСС он подчеркивал, что уровень дипотношений между Москвой и Вашингтоном после завершения миссии Антонова понижен не будет. В МИД РФ отказались комментировать слухи о назначении Даричева в связи с наличием законодательных ограничений. Однако там добавили, что с кандидатурой в столице определились давно и о назначении Даричева знали все, поскольку этот секрет также давно перестал быть таковым. Предшественник Даричева Антонов Антонов проработал в качестве чрезвычайного полномочного посла РФ в США семь лет. 5 октября 2024 года он был отозван из Вашингтона после того, как наряду с другими российскими дипломатами получил угрозы физической расправы. Об этом сообщали «Ведомости». По его словам, в преддверии президентских выборов в США работать становилось все сложнее. В 2011 году Антонов возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения и был одним из участников российско-американских переговоров по договору о контроле над вооружениями (ДСНВ). В 2017 он вручал верительные грамоты бывшему тогда президентом США Дональду Трампу, в 2018 называл себя «единственным в мире послом, который находится под санкциями» (ЕС, Украины и Канады, — прим. URA.RU). После того, как нынешний глава Штатов Джо Байден назвал президента РФ «убийцей», Антонова вызвали на короткое время из США в Россию. А в 2022 году он сообщил, что встречи с представителями Госдепа стали невозможны из-за начала СВО.
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