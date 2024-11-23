23 ноября 2024

В Челябинске продают дом с бомбоубежищем за 16 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на заводе Электромашина. Челябинск, убежище, бомбоубежище
Один из трех этажей дома находится под землей Фото:

В Калининском районе Челябинска на продажу выставили частный дом с защитным сооружением под землей. Здание состоит из трех этажей площадью почти 50 квадратных метров каждый. Запрашиваемая цена на объект — 16 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов объявлений.

«Надежная крепость с бомбоубежищем. Цоколь выложен из бетонных блоков, четыре метра вглубь под землю. Стены — пеноблок», — говорится в объявлении на портале «Авито».

Продавец уточнил, что здание подходит для организации бизнеса. Для этого предусмотрена отдельная разгрузочная зона, а также парковка приблизительно для восьми автомобилей. У помещений уже есть арендаторы.

Как URA.RU писало ранее, в центре Челябинска выставили на продажу цокольный этаж здания под ресторан. Он находится рядом с остановкой «Площадь Революции». Собственник оценивает эту недвижимость в 33 миллиона рублей.

Здание с бомбоубежищем находится на улице Косарева — это почти центр Челябинска
Здание с бомбоубежищем находится на улице Косарева — это почти центр Челябинска

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В Калининском районе Челябинска на продажу выставили частный дом с защитным сооружением под землей. Здание состоит из трех этажей площадью почти 50 квадратных метров каждый. Запрашиваемая цена на объект — 16 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов объявлений. «Надежная крепость с бомбоубежищем. Цоколь выложен из бетонных блоков, четыре метра вглубь под землю. Стены — пеноблок», — говорится в объявлении на портале «Авито». Продавец уточнил, что здание подходит для организации бизнеса. Для этого предусмотрена отдельная разгрузочная зона, а также парковка приблизительно для восьми автомобилей. У помещений уже есть арендаторы. Как URA.RU писало ранее, в центре Челябинска выставили на продажу цокольный этаж здания под ресторан. Он находится рядом с остановкой «Площадь Революции». Собственник оценивает эту недвижимость в 33 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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