В Калининском районе Челябинска на продажу выставили частный дом с защитным сооружением под землей. Здание состоит из трех этажей площадью почти 50 квадратных метров каждый. Запрашиваемая цена на объект — 16 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов объявлений.
«Надежная крепость с бомбоубежищем. Цоколь выложен из бетонных блоков, четыре метра вглубь под землю. Стены — пеноблок», — говорится в объявлении на портале «Авито».
Продавец уточнил, что здание подходит для организации бизнеса. Для этого предусмотрена отдельная разгрузочная зона, а также парковка приблизительно для восьми автомобилей. У помещений уже есть арендаторы.
Как URA.RU писало ранее, в центре Челябинска выставили на продажу цокольный этаж здания под ресторан. Он находится рядом с остановкой «Площадь Революции». Собственник оценивает эту недвижимость в 33 миллиона рублей.
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