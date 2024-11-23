В Челябинске продают дом с бомбоубежищем за 16 миллионов рублей. Скрин

24 ноября 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Один из трех этажей дома находится под землей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Калининском районе Челябинска на продажу выставили частный дом с защитным сооружением под землей. Здание состоит из трех этажей площадью почти 50 квадратных метров каждый. Запрашиваемая цена на объект — 16 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов объявлений. «Надежная крепость с бомбоубежищем. Цоколь выложен из бетонных блоков, четыре метра вглубь под землю. Стены — пеноблок», — говорится в объявлении на портале «Авито». Продавец уточнил, что здание подходит для организации бизнеса. Для этого предусмотрена отдельная разгрузочная зона, а также парковка приблизительно для восьми автомобилей. У помещений уже есть арендаторы. Как URA.RU писало ранее, в центре Челябинска выставили на продажу цокольный этаж здания под ресторан. Он находится рядом с остановкой «Площадь Революции». Собственник оценивает эту недвижимость в 33 миллиона рублей. Здание с бомбоубежищем находится на улице Косарева — это почти центр Челябинска Сайт «Авито» https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_147_m_3911032198 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Калининском районе Челябинска на продажу выставили частный дом с защитным сооружением под землей. Здание состоит из трех этажей площадью почти 50 квадратных метров каждый. Запрашиваемая цена на объект — 16 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов объявлений. «Надежная крепость с бомбоубежищем. Цоколь выложен из бетонных блоков, четыре метра вглубь под землю. Стены — пеноблок», — говорится в объявлении на портале «Авито». Продавец уточнил, что здание подходит для организации бизнеса. Для этого предусмотрена отдельная разгрузочная зона, а также парковка приблизительно для восьми автомобилей. У помещений уже есть арендаторы. Как URA.RU писало ранее, в центре Челябинска выставили на продажу цокольный этаж здания под ресторан. Он находится рядом с остановкой «Площадь Революции». Собственник оценивает эту недвижимость в 33 миллиона рублей.