24 ноября 2024

The Economist: ВСУ ждут наступления на один из крупнейших городов Украины

The Economist: ВСУ ждут наступления ВС РФ на Запорожье
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ могут начать наступление к Запорожью, считает украинская разведка
ВС РФ могут начать наступление к Запорожью, считает украинская разведка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская разведка предупреждает о возможном наступлении России на Запорожье. Об этом сообщает журнал The Economist, ссылаясь на представителей ГУР.

«Украинская разведка считает, что Россия готовится к смелому наступлению на город Запорожье, расположенный в 30 км от линии фронта. Когда именно — никто не знает, но в этом есть какой-то смысл», — указывает издание. Время возможного наступления не уточняется, но подчеркивается стратегическая важность города для Украины.

Запорожье является одним из трех оставшихся центров тяжелой промышленности Украины, и его значение для экономической стабильности и выживания страны остается высоким. По мнению экспертов, контроль над этим городом может существенно повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

ВС РФ активизировались на запорожском направлении. Командиры украинских подразделений отмечают успехи российской армии на этом направлении. Что сейчас происходит на запорожском участке фронта — в материале URA.RU.

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Украинская разведка предупреждает о возможном наступлении России на Запорожье. Об этом сообщает журнал The Economist, ссылаясь на представителей ГУР. «Украинская разведка считает, что Россия готовится к смелому наступлению на город Запорожье, расположенный в 30 км от линии фронта. Когда именно — никто не знает, но в этом есть какой-то смысл», — указывает издание. Время возможного наступления не уточняется, но подчеркивается стратегическая важность города для Украины. Запорожье является одним из трех оставшихся центров тяжелой промышленности Украины, и его значение для экономической стабильности и выживания страны остается высоким. По мнению экспертов, контроль над этим городом может существенно повлиять на дальнейшее развитие конфликта. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. ВС РФ активизировались на запорожском направлении. Командиры украинских подразделений отмечают успехи российской армии на этом направлении. Что сейчас происходит на запорожском участке фронта — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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