The Economist: ВСУ ждут наступления на один из крупнейших городов Украины

Украинская разведка предупреждает о возможном наступлении России на Запорожье. Об этом сообщает журнал The Economist, ссылаясь на представителей ГУР.
«Украинская разведка считает, что Россия готовится к смелому наступлению на город Запорожье, расположенный в 30 км от линии фронта. Когда именно — никто не знает, но в этом есть какой-то смысл», — указывает издание. Время возможного наступления не уточняется, но подчеркивается стратегическая важность города для Украины.
Запорожье является одним из трех оставшихся центров тяжелой промышленности Украины, и его значение для экономической стабильности и выживания страны остается высоким. По мнению экспертов, контроль над этим городом может существенно повлиять на дальнейшее развитие конфликта.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
ВС РФ активизировались на запорожском направлении. Командиры украинских подразделений отмечают успехи российской армии на этом направлении. Что сейчас происходит на запорожском участке фронта — в материале URA.RU.
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